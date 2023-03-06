Домашние конфеты – это отличная альтернатива магазинным сладостям. Такой десерт можно приготовить без сахара, муки и главное выпекание. Основу для конфет можно сделать из творога, шоколада и сухофруктов. Весь процесс приготовления займет у вас не больше 10 минут.

В одном из блогов о спорте и правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт домашних конфет с творогом и кокосом.

Ингредиенты:

творог – 250 г

кокосовая стружка – 3 ст. л.

ванилин – 10 г

мед – 1 ст. л.

какао-порошок

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Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты между собой кроме какао до однородной массы.

2. Из полученной массы сформировать шарики.

3. Часть готовых шариков обвалять в кокосовой стружке, остальное – в какао.

4. По желанию конфеты можно полить медом.

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