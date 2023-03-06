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Домашние конфеты с творогом и кокосом: готовятся без сахара и выпекания
Домашние конфеты – это отличная альтернатива магазинным сладостям. Такой десерт можно приготовить без сахара, муки и главное выпекание. Основу для конфет можно сделать из творога, шоколада и сухофруктов. Весь процесс приготовления займет у вас не больше 10 минут.
В одном из блогов о спорте и правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт домашних конфет с творогом и кокосом.
Ингредиенты:
- творог – 250 г
- кокосовая стружка – 3 ст. л.
- ванилин – 10 г
- мед – 1 ст. л.
- какао-порошок
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты между собой кроме какао до однородной массы.
2. Из полученной массы сформировать шарики.
3. Часть готовых шариков обвалять в кокосовой стружке, остальное – в какао.
4. По желанию конфеты можно полить медом.
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