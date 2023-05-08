Какие бы вкусные ни были конфеты из магазина – мы не можем быть увереными в их качестве. Поэтому лучше всего готовить такие сладости в домашних условиях. Вместо различных наполнителей можно взять свежие ягоды и фрукты. Получится еще и очень полезно.

Идея приготовления домашних шоколадных конфет с малиной и киви опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Изделия достаточно быстро застывают в холодильнике.

Как приготовить конфеты с малиной:

Видео дня

1. Каждую ягоду начиняем одной очищенной фисташкой.

2. Опускаем ягоды поочередно в густой йогурт и ставим в морозилку на 30 минут.

3. Топим белый шоколад с небольшим количеством кокосового масла.

4. Даем остыть до комнатной температуры и погружаем в него или же поливаем им малину в йогурте.

5. Даем стечь лишнему шоколаду и ставим в морозилку до полного застывания.

Как приготовить конфеты из киви, в виде сэндвичей:

1. Нарезаем киви на кружочки толщиной в 2-3 см.

2. Смазываем арахисовой пастой, делаем сэндвич (накрываем один кружочек другим), ставим в морозилку на 20 минут.

3. Растапливаем белый или черный шоколад с небольшим количеством кокосового масла.

4. Даем остыть до комнатной температуры.

5. Окунаем в него киви.

6. Ставим в морозилку до полного застывания.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: