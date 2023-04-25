Хрустящие и сочные нагетсы можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для блюда подойдет свежее куриное филе. А хрустящая панировка – это обычные хлопья.

Идея приготовления наггетсов в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Блюдо запекается в духовке, поэтому масло не пригодится.

Ингредиенты:

куриное филе

специи

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яйца – 1 шт

сметана – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

кукурузные хлопья

Способ приготовления:

1. Филе промыть, порезать маленькими кусками.

2. Добавить специи (соль, перец, чеснок, куркума, паприка).

3. Яйцо слегка взбить со сметаной и соевым соусом.

4. Хлопья измельчить руками.

5. Каждый кусок филе погрузить в яйцо, затем в хлопья, выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать 30 мин при 180 С.

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