Домашние куриные нагетсы: из чего сделать хрустящую панировку
Хрустящие и сочные нагетсы можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для блюда подойдет свежее куриное филе. А хрустящая панировка – это обычные хлопья.
Идея приготовления наггетсов в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Блюдо запекается в духовке, поэтому масло не пригодится.
Ингредиенты:
- куриное филе
- специи
- яйца – 1 шт
- сметана – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- кукурузные хлопья
Способ приготовления:
1. Филе промыть, порезать маленькими кусками.
2. Добавить специи (соль, перец, чеснок, куркума, паприка).
3. Яйцо слегка взбить со сметаной и соевым соусом.
4. Хлопья измельчить руками.
5. Каждый кусок филе погрузить в яйцо, затем в хлопья, выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать 30 мин при 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: