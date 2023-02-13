Шоколадные пряники с глазурью

Домашние пряники – это простая, быстрая и бюджетная выпечка, которая многим знакома с детства. Они ароматные, мягкие и просто тают во рту. Идеально дополнят чашку кофе, чая или стакан молока. Самое главное в приготовлении – правильно приготовить тесто, чтобы оно не получилось слишком забитым.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт шоколадных пряников с сахарной глазурью.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл

яйцо – 1 шт

сахар – 150 г

мука – 400-450г

какао – 2 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

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молотый мускатный орех – 1 неполная ч. л.

корица – 1 ч. л.

масло – 50 мл

Глазурь:

сахар – 125 г

вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Смешать молоко, яйцо, сахар, какао, специи. Перемешать венчиком и сразу добавить соль с разрыхлителем. Снова перемешать.

2. Постепенно насыпать муку. Следите, чтобы не добавить слишком многое, тесто должно быть немного липким.

3. Добавить масло и замесить однородное тесто.

4. Из готового теста сформовать шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

6. Для приготовления глазури нужно смешать сахар и воду, поставить на огонь и варить 3 минуты с момента закипания.

7. Глазурь перелить в тарелку и обвалять в ней готовые пряники.

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