Домашние пряники с глазурью: бюджетная и быстрая выпечка

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Домашние пряники с глазурью: бюджетная и быстрая выпечка

Домашние пряники – это простая, быстрая и бюджетная выпечка, которая многим знакома с детства. Они ароматные, мягкие и просто тают во рту. Идеально дополнят чашку кофе, чая или стакан молока. Самое главное в приготовлении – правильно приготовить тесто, чтобы оно не получилось слишком забитым.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт шоколадных пряников с сахарной глазурью.

Рецепт шоколадных пряников с глазурью

Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл
  • яйцо – 1 шт
  • сахар – 150 г
  • мука – 400-450г
  • какао – 2 ст. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
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  • молотый мускатный орех – 1 неполная ч. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • масло – 50 мл

Глазурь:

  • сахар – 125 г
  • вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Смешать молоко, яйцо, сахар, какао, специи. Перемешать венчиком и сразу добавить соль с разрыхлителем. Снова перемешать.

Тесто для домашних пряников

2. Постепенно насыпать муку. Следите, чтобы не добавить слишком многое, тесто должно быть немного липким.

3. Добавить масло и замесить однородное тесто.

4. Из готового теста сформовать шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом.

Пряники с глазурью

5. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

6. Для приготовления глазури нужно смешать сахар и воду, поставить на огонь и варить 3 минуты с момента закипания.

Шоколадные пряники с глазурью

7. Глазурь перелить в тарелку и обвалять в ней готовые пряники.

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