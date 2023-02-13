Шоколадные пряники с глазурью

Домашние пряники с глазурью: бюджетная и быстрая выпечка
Домашние пряники – это простая, быстрая и бюджетная выпечка, которая многим знакома с детства. Они ароматные, мягкие и просто тают во рту. Идеально дополнят чашку кофе, чая или стакан молока. Самое главное в приготовлении – правильно приготовить тесто, чтобы оно не получилось слишком забитым.
В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт шоколадных пряников с сахарной глазурью.
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл
- яйцо – 1 шт
- сахар – 150 г
- мука – 400-450г
- какао – 2 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- молотый мускатный орех – 1 неполная ч. л.
- корица – 1 ч. л.
- масло – 50 мл
Глазурь:
- сахар – 125 г
- вода – 50 мл
Способ приготовления:
1. Смешать молоко, яйцо, сахар, какао, специи. Перемешать венчиком и сразу добавить соль с разрыхлителем. Снова перемешать.
2. Постепенно насыпать муку. Следите, чтобы не добавить слишком многое, тесто должно быть немного липким.
3. Добавить масло и замесить однородное тесто.
4. Из готового теста сформовать шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
6. Для приготовления глазури нужно смешать сахар и воду, поставить на огонь и варить 3 минуты с момента закипания.
7. Глазурь перелить в тарелку и обвалять в ней готовые пряники.
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