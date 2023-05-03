Пряники – бюджетная домашняя выпечка, которая готовится легко и из доступных ингредиентов. Особенно вкусно дополнить их шоколадной или белковой глазурью. Но самое важное – не забить мукой тесто, чтобы пряники были мягкими и пышными.

Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних бюджетных пряников с глазурью, тесто для которых – элементарное и готовится на кефире.

Ингредиенты:

Тесто:

кефир – 200 г

сода – 1 ч. л.

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яйца – 1 шт

желток – 1 шт

масло – 50 мл

мед – 30 г

сахар – 200 г

ванильный сахар – 1 п

мука – 500-550 г

Глазурь:

сахарная пудра – 150 г

белок – 1 шт

Важно: все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно сначала взбить миксером яйцо и желток вместе с сахаром и ванильным сахаром. Масса будет пышной и светлой.

2. В полученную массу налить кефир, жидкий мед и масло. Перемешать.

3. Добавить соду, перемешать и сразу добавить муку. Замесить тесто. Количество муки может отличаться в зависимости от качества и жирности кефира. Готовое тесто выходит липкое, но держит форму.

4. Затем нужно присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто и раскатать его толщиной 1 сантиметр.

5. С помощью стакана или формы выжать круглые пряники. Выложить их на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекать пряники при температуре 180 градусов 15 минут.

7. Тем временем приготовить глазурь. Для этого взбить белок и сахарную пудру до пышной массы. Консистенция похожа на сырую сгущенку.

8. Готовые теплые пряники смазать глазурью. Оставить, чтобы застыла. Готово!

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