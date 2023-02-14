Если вы хотите приготовить мягкие, воздушные и пышные рогалики, то сделать их следует из дрожжевого теста. С ним очень легко работать и оно всегда получается удачным. Начинка у таких рогаликов может быть любая: вишни, джем, повидло, яблоки, мак, творог.

Фудблогер Анна с ником grennysmith на своей странице в Instagram поделилась рецептом рогаликов из дрожжевого теста, которые получаются очень мягкие и пышные.

Ингредиенты:

мука – 370 г

соль

сахар – 70 г

дрожжи – 4 г

теплое молоко – 200 мл

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яйца – 1 шт

сливочное масло – 45 г

Дополнительно:

яйца

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать все ингредиенты кроме масла. Его нужно добавить в конце частями. Вымешивать тесто, пока оно не начнет отставать от посуды. В готовом виде накрыть его и оставить на 1,5 часа.

2. Когда тесто поднимется, выложить его на присыпанную мукой поверхность и раскатать в виде круга. Порезать круг в виде треугольников.

3. Сформировать круассаны с начинкой. Начинка может быть любая: варенье, джем, шоколад, нутелла и т.д. Накрыть круассаны полотенцем и оставить на 30 минут.

4. Перед выпеканием смазать булочки смесью из яйца и воды/молока.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут. В готовом виде присыпать круассаны пудрой.

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