Домашние рогалики – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить из песочного теста, а также из слоеного. Для начинки можно использовать разные фрукты и ягоды, а также мед, орехи, мак.

Кулинар Дарья поделилась в Instаgram рецептом вкусных рогаликов из слоеного теста с яблоками и медом.

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Ингредиенты:

слоеное тесто

яблоки (можно предварительно очистить от кожуры)

желток

немного сахара и какао – для посыпки

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на полоски.

2. Яблоко порежьте на пластинки и каждую пластинку обмотайте полоской теста.

3. Выложите на противень, сверху смажьте желтком, посыпьте сахаром и какао, выпекайте 20-30 минут при 180 С.

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