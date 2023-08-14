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Домашние рогалики с медом и яблоками за 20 минут: тесто для них готовить не нужно
Домашние рогалики – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить из песочного теста, а также из слоеного. Для начинки можно использовать разные фрукты и ягоды, а также мед, орехи, мак.
Кулинар Дарья поделилась в Instаgram рецептом вкусных рогаликов из слоеного теста с яблоками и медом.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- яблоки (можно предварительно очистить от кожуры)
- желток
- немного сахара и какао – для посыпки
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на полоски.
2. Яблоко порежьте на пластинки и каждую пластинку обмотайте полоской теста.
3. Выложите на противень, сверху смажьте желтком, посыпьте сахаром и какао, выпекайте 20-30 минут при 180 С.
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