Домашние рогалики с медом и яблоками за 20 минут: тесто для них готовить не нужно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Домашние рогалики с медом и яблоками за 20 минут: тесто для них готовить не нужно

Домашние рогалики – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить из песочного теста, а также из слоеного. Для начинки можно использовать разные фрукты и ягоды, а также мед, орехи, мак. 

Домашние рогалики

Кулинар Дарья поделилась в Instаgram рецептом вкусных рогаликов из слоеного теста с яблоками и медом. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • яблоки (можно предварительно очистить от кожуры)
  • желток
  • немного сахара и какао – для посыпки

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на полоски.

Тесто для рогаликов

2. Яблоко порежьте на пластинки и каждую пластинку обмотайте полоской теста.

Что добавить в начинки для рогаликов

3. Выложите на противень, сверху смажьте желтком, посыпьте сахаром и какао, выпекайте 20-30 минут при 180 С. 

Домашние рогалики с начинкой

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