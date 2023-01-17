Домашние сосиски в тесте в духовке

Домашние сосиски в тесте – это блюдо на все случаи жизни, которое легко приготовить дома. Готовят его из разного теста – готового слоеного, дрожжевого или творожного, или используют в качестве альтернативы хлеб или даже кляр.

В одном из кулинарных блогов (kholodkova_gotue) в Instagram был опубликован рецепт домашних сосисок в тесте. Их очень легко готовить из-за того, что за основу блюда взято универсальное творожное тесто без дрожжей.

Ингредиенты:

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творог – 200 г

сметана – 1 ст. л.

яйцо – 3 шт (2 шт в тесто, 1 шт для смазывания)

соль – 1/2 ч. л.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

мука – 1 ст.

сосиски – 12 шт

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца, сметану, соль.

2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Замесить тесто, оно будет немного прилипать к рукам. Готовое тесто положить на 1 час.

3. После этого получить тесто, разделить на 12 частей, каждую из которых раскатать под размеры сосисок.

4. На центр теста выложить сосиску и с обеих сторон сделать по 3-4 надреза. Накрыть надрезами сосиску, формируя из них косичку.

5. Смазать сверху яйцом и посыпать кунжутом. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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