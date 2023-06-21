Домашние творожные ватрушки: делимся самым удачным рецептом
Домашние ватрушки с творогом – идеальная альтернатива пирожкам, пирогам и запеканкам. Для того, чтобы они были вкусными, нужно приготовить удачное тесто. Для начинки лучше всего подходит твороги с изюмом и сухофруктами.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных ватрушек с творогом, которые получатся воздушными и легкими.
Ингредиенты:
Опара:
- молоко – 200 мл
- сахар – 1 ч. л.
- дрожжи прессованные – 25 г
- мука – 5 ст. л.
Сдоба:
- сахар – 120 г
- белок – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- ванилин – 1 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- сливочное масло – 40 г
- мука – 550 г
Сырная начинка:
- сыр – 300 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 75 г
- ванилин – 0,5 ч. л.
- сметана – 2 ст. л.
- манка – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Опара: смешайте теплое молоко, сахар, дрожжи, муку. Оставьте активироваться в теплом месте около 15 минут.
2. Сдоба: смешайте все, кроме муки, далее добавьте опару, перемешайте. После добавьте муку, замесите тесто, которое не прилипает к рукам и оставьте подходить в теплом месте примерно 1-1.5 часа.
3. Сырная начинка: переложите творог в миску, добавьте сахар, сметану, ванилин, соль, яйцо, манку и перебейте блендером до однородности.
4. Тесто разделите на 12 частей. Сформируйте шарики и оставьте подходить в теплом месте на 20 минут. После этого сформируйте ватрушку с помощью стакана. Выложите начинку. А бортики смажьте смесью из желтка с молоком.
5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке.
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