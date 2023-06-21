Творожные ватрушки

Домашние ватрушки с творогом – идеальная альтернатива пирожкам, пирогам и запеканкам. Для того, чтобы они были вкусными, нужно приготовить удачное тесто. Для начинки лучше всего подходит твороги с изюмом и сухофруктами.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных ватрушек с творогом, которые получатся воздушными и легкими.

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Ингредиенты:

Опара:

молоко – 200 мл

сахар – 1 ч. л.

дрожжи прессованные – 25 г

мука – 5 ст. л.

Сдоба:

сахар – 120 г

белок – 1 шт.

яйца – 1 шт.

ванилин – 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

сливочное масло – 40 г

мука – 550 г

Сырная начинка:

сыр – 300 г

яйца – 1 шт.

сахар – 75 г

ванилин – 0,5 ч. л.

сметана – 2 ст. л.

манка – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте теплое молоко, сахар, дрожжи, муку. Оставьте активироваться в теплом месте около 15 минут.

2. Сдоба: смешайте все, кроме муки, далее добавьте опару, перемешайте. После добавьте муку, замесите тесто, которое не прилипает к рукам и оставьте подходить в теплом месте примерно 1-1.5 часа.

3. Сырная начинка: переложите творог в миску, добавьте сахар, сметану, ванилин, соль, яйцо, манку и перебейте блендером до однородности.

4. Тесто разделите на 12 частей. Сформируйте шарики и оставьте подходить в теплом месте на 20 минут. После этого сформируйте ватрушку с помощью стакана. Выложите начинку. А бортики смажьте смесью из желтка с молоком.

5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке.

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