Домашние венские вафли в электровафельнице: три вкусных варианта

Если вы хотите приготовить на завтрак что-то быстрое и вкусное, идеальным вариантом могут стать вкуснейшие венские вафли с сиропами и фруктами. Готовится блюдо очень легко – наличие электровафельницы и правильного рецепта обеспечат вам изумительный завтрак.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных рецепта настоящих венских вафель, которые вы с легкостью приготовить дома и главное – они точно получатся удачными.

1. Вафли на кефире в электровафельнице

Как дома вкусно приготовить вафли. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Мука – 150 г

Кефир – 200 мл

Яйцо –1 шт.

Сливочное масло – 50 гр

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

2 раза просейте муку через сито, добавьте туда соду, соль, разрыхлитель, все тщательно перемешайте. В отдельной мисочке взбейте яйца с кефиром и сахаром, готовую яичную смесь добавьте в муку и хорошо перемешайте до однородности. ​​​​​​​Растопите растительное масло и добавьте в тесто, еще раз все перемешайте. Хорошо нагрейте электровафельницу, после – налейте по 2 столовой ложки теста на каждую форму, закройте и выпекайте по 5 минут.

Готовые вафли можно подавать с кленовым сиропом, разными джемами и шоколадом.

2. Овсяные вафли

Домашние венские вафли. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Кефир – 230 г

Мука – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 30 г

Овсяные хлопья – 4 г

Сахар – 20 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Сода – 0,25 ч. л.

Масло растительное – 1 ст. л. для смазывания вафельницы

Способ приготовления:

Овсяные хлопья прожарьте на сухой сковороде, после – высыпьте в блендер и взбейте до состояния ​​​​​​​​​​​​​​муки. ​​​​​​​В отдельной емкости соедините измельченную овсянку, пшеничную муку, а также сахар, соль, разрыхлитель и соду, все тщательно перемешайте. Растопите сливочное масло, добавьте туда яйцо, кефир, мучную смесь и все хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте вафельницу, выложите готовое тесто и запекайте около 5 минут.

Готовые вафли лучше всего подать с йогуртом, овощами, рыбой.

3. Мягкие вафли на сметане

Вафли можно есть с джемами, ягодами, фруктами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 200 г

Сметана – 150 г

Яйцо – 4 шт

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Взбейте 4 яйца с сахаром до белой, пышной массы. Затем добавьте сметану и растопленное сливочное масло, все тщательно перемешайте. Просейте муку, добавьте соль, разрыхлитель и перемешайте. Всыпьте мучную смесь в яичную и хорошо перемешайте. Разогрейте вафельницу, выложите тесто и выпекайте до готовности.

Подавать можно с фруктами, сливками, сгущенным молоком, соленой карамелью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить густое вишневое варенье без косточек дома для консервации.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом совершенно потрясающего медовика с малиной и заварным кремом, который точно станет вашим любимым угощением.

2 рецепта самых настоящих летних холодных борщей, которые очень хорошо охладят в жаркий день.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!