Домашние венские вафли в электровафельнице: три вкусных варианта

Если вы хотите приготовить на завтрак что-то быстрое и вкусное, идеальным вариантом могут стать вкуснейшие венские вафли с сиропами и фруктами. Готовится блюдо очень легко – наличие электровафельницы и правильного рецепта обеспечат вам изумительный завтрак.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных рецепта настоящих венских вафель, которые вы с легкостью приготовить дома и главное – они точно получатся удачными.
1. Вафли на кефире в электровафельнице
Ингредиенты:
Мука – 150 г
Кефир – 200 мл
Яйцо –1 шт.
Сливочное масло – 50 гр
Сахар – 2 ст. л.
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Сода – 0,5 ч. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
2 раза просейте муку через сито, добавьте туда соду, соль, разрыхлитель, все тщательно перемешайте.
В отдельной мисочке взбейте яйца с кефиром и сахаром, готовую яичную смесь добавьте в муку и хорошо перемешайте до однородности.
Растопите растительное масло и добавьте в тесто, еще раз все перемешайте.
Хорошо нагрейте электровафельницу, после – налейте по 2 столовой ложки теста на каждую форму, закройте и выпекайте по 5 минут.
Готовые вафли можно подавать с кленовым сиропом, разными джемами и шоколадом.
2. Овсяные вафли
Ингредиенты:
Кефир – 230 г
Мука – 50 г
Яйцо – 1 шт.
Масло сливочное – 30 г
Овсяные хлопья – 4 г
Сахар – 20 г
Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Сода – 0,25 ч. л.
Масло растительное – 1 ст. л. для смазывания вафельницы
Способ приготовления:
Овсяные хлопья прожарьте на сухой сковороде, после – высыпьте в блендер и взбейте до состояния
муки.
В отдельной емкости соедините измельченную овсянку,
пшеничную
муку, а также сахар, соль, разрыхлитель и соду, все тщательно перемешайте.
Растопите сливочное масло, добавьте туда яйцо, кефир, мучную смесь и все хорошо перемешайте до однородности.
Разогрейте
вафельницу, выложите готовое тесто и запекайте около 5 минут.
Готовые вафли лучше всего подать с йогуртом, овощами, рыбой.
3. Мягкие вафли на сметане
Ингредиенты:
Мука – 250 г
Сахар – 200 г
Сливочное масло – 200 г
Сметана – 150 г
Яйцо – 4 шт
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
Взбейте 4 яйца с сахаром до белой, пышной массы. Затем добавьте сметану и растопленное сливочное масло, все тщательно перемешайте.
Просейте муку, добавьте соль, разрыхлитель и перемешайте. Всыпьте мучную смесь в яичную и хорошо перемешайте.
Разогрейте вафельницу, выложите тесто и выпекайте до готовности.
Подавать можно с фруктами, сливками, сгущенным молоком, соленой карамелью.
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