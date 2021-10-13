Домашние яблочные напитки: лучшие заготовки на зиму

Яблочные напитки являются самыми любимыми и популярными. Но большинство тех, которые покупают в магазинах, не всегда натуральные и полезные. И нет, от яблочного сока или сидра отказываться не придется. Их можно с легкостью приготовить дома с тех яблок, которые остались. К тому же, это лучший способ, чтобы сохранить все необходимые полезные свойства на зиму.

Редакция FoodOboz подготовила 2 рецепта яблочных напитков от поваров. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Тыквенно-яблочный нектар от Марии Щербатюк, рецептом которого она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Очищенная тыква – 2 кг

Очищенные яблоки – 2 кг

Вода – 3 л

Сахар – 600-700 г

Лимонный сок из 2 лимонов

Апельсиновый сок из 3-4 апельсинов

Способ приготовления:

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Тыкву и яблоки порезать средними кусками. Положить в кастрюлю и залить водой. Поставить на огонь и варить 30 минут с момента закипания. Перебить полученную смесь. Добавить лимонный и апельсиновый сок, а также сахар. Поставить нектар покипеть несколько минут. В стерилизованные банки разлить нектар и закатать.

Яблочный сидр от Евгения Клопотенко, рецептом которого он поделился на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Яблоки – 2 кг

Прессованные дрожжи – 3 г

Сахар – 2 ст. л

Способ приготовления:

Помыть яблоки и нарезать их произвольными кусками, чтобы удобно было пропускать через соковыжималку. Перелить полученный сок в банку. Если вышел очень густой, то можно добавить воды. В целом должно выйти 1,5 л сока. Добавить 2 ст. л жмыха, который получился в результате давления. Дрожжи покрошить и добавить к соку. Насыпать сахар. Оставить банку для активного брожения на 1 день в темном помещении. На следующий день накрыть банку перчаткой. В любом пальце резиновой перчатки сделать отверстие с помощью иголочки, чтобы лишний воздух, который образуется при брожении, мог выйти. Оставить так на 2-3 дня, пока перчатка не сдуется и не упадет. Накрыть банку и убрать в темное место на 1 месяц. Через месяц можно процедить жидкость и наслаждаться сидром. Подавать хорошо охлажденным.

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