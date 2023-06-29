"Пломбир" – самый популярный вид мороженого, которое очень легко приготовить в домашних условиях. Оно готовится без сахара, молока, шоколада и ягод. В классическом варианте его дополняют вафлями, что делает десерт еще вкуснее.

Кондитер, кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале (Лилия Цвит) поделилась рецептом мороженого "Пломбир" без сахара.

Ингредиенты:

сливки 30% – 500 г

сгущенка – 300 г

вафли – 2 шт

Способ приготовления:

1. Взбить сливки миксером до образования плотной пышной массы.

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2. Добавить сгущенку и перемешать миксером до однородности.

3. Получившуюся массу можно выложить в форму и заморозить в таком виде. Или на дно формы выложить кусок вафли, выложить мороженое, после чего накрыть еще одним пластом вафли.

4. Заморозить десерт. Приятного аппетита!

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