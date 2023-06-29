Домашний 100% пломбир без сахара: лучший и полезный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Домашний 100% пломбир без сахара: лучший и полезный рецепт

"Пломбир" – самый популярный вид мороженого, которое очень легко приготовить в домашних условиях. Оно готовится без сахара, молока, шоколада и ягод. В классическом варианте его дополняют вафлями, что делает десерт еще вкуснее.

Кондитер, кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале (Лилия Цвит) поделилась рецептом мороженого "Пломбир" без сахара.

Рецепт мороженого ''Пломбир''

Ингредиенты:

  • сливки 30% – 500 г
  • сгущенка – 300 г
  • вафли – 2 шт

Способ приготовления:

1. Взбить сливки миксером до образования плотной пышной массы.

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''Пломбир'' 100% в домашних условиях

2. Добавить сгущенку и перемешать миксером до однородности.

3. Получившуюся массу можно выложить в форму и заморозить в таком виде. Или на дно формы выложить кусок вафли, выложить мороженое, после чего накрыть еще одним пластом вафли.

Домашнее мороженое без сахара

4. Заморозить десерт. Приятного аппетита!

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