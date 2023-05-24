Домашние лимонады – лучший напиток жарким летом. Готовить их можно из любых фруктов, ягод, добавляя травы. Для более яркого вкуса можно добавлять мяту, розмарин.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, быстрого в приготовлении лимонада из апельсинов.

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Ингредиенты:

апельсины – 3 шт.

вода – 2,7 л

сахар – 300-350 г

лимонная кислота – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Заморозьте апельсины, после разморозьте апельсины, нарежьте небольшими кусочками, переложите в блендер, налейте немного воды из общего количества и взбейте. Можно и погружным блендером сбивать.

2. В кастрюлю налейте оставшуюся воду, добавьте взбитые апельсины, лимонную кислоту или сок 1-го лимона, сахар и подогрейте на огне до растворения сахара, но не кипятите.

3. Охладите, процедите через марлю и можно пить.

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