Домашний апельсиновый лимонад за 10 минут: рассказываем, как правильно приготовить
Домашние лимонады – лучший напиток жарким летом. Готовить их можно из любых фруктов, ягод, добавляя травы. Для более яркого вкуса можно добавлять мяту, розмарин.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, быстрого в приготовлении лимонада из апельсинов.
Ингредиенты:
- апельсины – 3 шт.
- вода – 2,7 л
- сахар – 300-350 г
- лимонная кислота – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Заморозьте апельсины, после разморозьте апельсины, нарежьте небольшими кусочками, переложите в блендер, налейте немного воды из общего количества и взбейте. Можно и погружным блендером сбивать.
2. В кастрюлю налейте оставшуюся воду, добавьте взбитые апельсины, лимонную кислоту или сок 1-го лимона, сахар и подогрейте на огне до растворения сахара, но не кипятите.
3. Охладите, процедите через марлю и можно пить.
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