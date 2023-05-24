Домашний апельсиновый лимонад за 10 минут: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Рецепт лимонада

Домашние лимонады – лучший напиток жарким летом. Готовить их можно из любых фруктов, ягод, добавляя травы. Для более яркого вкуса можно добавлять мяту, розмарин.  

Домашний лимонад

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, быстрого в приготовлении лимонада из апельсинов. 

Рецепт лимонада
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Ингредиенты:

  • апельсины – 3 шт. 
  • вода – 2,7 л 
  • сахар – 300-350 г
  • лимонная кислота – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Заморозьте апельсины, после разморозьте апельсины, нарежьте небольшими кусочками, переложите в блендер, налейте немного воды из общего количества и взбейте. Можно и погружным блендером сбивать.

Апельсин для напитка

2. В кастрюлю налейте оставшуюся воду, добавьте взбитые апельсины, лимонную кислоту или сок 1-го лимона, сахар и подогрейте на огне до растворения сахара, но не кипятите. 

Приготовление лимонада

3. Охладите, процедите через марлю и можно пить. 

Готовый лимонад

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