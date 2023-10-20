Домашний безалкогольный глинтвейн за 15 минут: из чего приготовить напиток
Глинтвейн – это алкогольный напиток, который очень популярен в холодное время года. Традиционно его готовят на основе вина с добавлением фруктов и различных пряностей. Впрочем, глинтвейн можно сделать безалкогольным, взяв за основу сок.
Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом безалкогольного глинтвейна из вишневого сока.
Ингредиенты:
- вишневый сок (можно заменить насыщенным компотом) – 1 л
- большой апельсин – 1/2шт
- мед/сахар
- имбирь – 0,5 ч. л.
- корица – 1–2 палочки
- гвоздика – 4 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать апельсин кубиками, высыпать в кастрюлю.
2. Добавить к апельсину имбирь, корицу и гвоздику, залить все соком или компотом. Поставить на огонь и нагреть на слабом огне до горячего состояния.
3. В горячий глинтвейн добавить мед, тщательно перемешать и нагреть до 80 градусов Цельсия, но не кипятить. Затем выключить огонь и дать напитку настояться 10 минут.
4. Горячий глинтвейн процедить в бокалы, украсить кусочками апельсина и наслаждаться. Приятного аппетита!
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