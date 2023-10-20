Глинтвейн – это алкогольный напиток, который очень популярен в холодное время года. Традиционно его готовят на основе вина с добавлением фруктов и различных пряностей. Впрочем, глинтвейн можно сделать безалкогольным, взяв за основу сок.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом безалкогольного глинтвейна из вишневого сока.

Ингредиенты:

вишневый сок (можно заменить насыщенным компотом) – 1 л

большой апельсин – 1/2шт

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мед/сахар

имбирь – 0,5 ч. л.

корица – 1–2 палочки

гвоздика – 4 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать апельсин кубиками, высыпать в кастрюлю.

2. Добавить к апельсину имбирь, корицу и гвоздику, залить все соком или компотом. Поставить на огонь и нагреть на слабом огне до горячего состояния.

3. В горячий глинтвейн добавить мед, тщательно перемешать и нагреть до 80 градусов Цельсия, но не кипятить. Затем выключить огонь и дать напитку настояться 10 минут.

4. Горячий глинтвейн процедить в бокалы, украсить кусочками апельсина и наслаждаться. Приятного аппетита!

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