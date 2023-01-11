Домашний безопасный зефир, который можно есть детям: рассказываем, из чего приготовить
Самый простой и бюджетный десерт – зефир. Он бывает из абсолютно разными вкусами и даже в шоколаде. Но, лучше всего его попытаться приготовить дома, из натуральных продуктов, без загустителей и красителей. Такой зефир можно будет есть даже детям.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом лимонного зефира, который готовится очень быстро и вы точно будете уверены в его безопасности.
Ингредиенты:
Для сиропа:
- лимонное пюре – 75 г (2 лимона)
- сахар – 140 г
- вода – 50 мл
- агар-агара – 10 г
- желтый краситель (по желанию)⠀ ⠀
Для меренги:
- яичный белок – 35 г
- сахар – 35 г
- лимонный сок – щепотка
Для осыпания:
- кукурузный крахмал – 5 г
- сахарная пудра – 10 г
Способ приготовления:
1. Лимоны разрежьте пополам и на 4 части. Снимите кожуру и перебейте блендером, переложите в сотейник и уваривайте до легкой загустения.
2. Туда добавьте сахар, воду, агар-агар, краситель и перемешайте. Снова поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Немного убавьте огонь и, помешивая, держите на плите еще 4-5 минут. ⠀
3. Взбейте белки с сахаром, добавьте лимонную кислоту и взбивайте на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпьте сахар и взбейте до пиков. Продолжая взбивать влейте горячий сироп и взбейте на максимальной мощности миксера пару минут до густой и плотной массы.
4. Выложите готовую смесь в кондитерский мешок с насадкой и отсадите половинки зефира на пергамент. Оставьте при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀ ⠀
5. Соберите половинки зефира, посыпьте смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала.
Хранить готовый зефир можно в закрытом контейнере до 2-х недель.
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