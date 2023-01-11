Самый простой и бюджетный десерт – зефир. Он бывает из абсолютно разными вкусами и даже в шоколаде. Но, лучше всего его попытаться приготовить дома, из натуральных продуктов, без загустителей и красителей. Такой зефир можно будет есть даже детям.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом лимонного зефира, который готовится очень быстро и вы точно будете уверены в его безопасности.

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Ингредиенты:

Для сиропа:

лимонное пюре – 75 г (2 лимона)

сахар – 140 г

вода – 50 мл

агар-агара – 10 г

желтый краситель (по желанию)⠀ ⠀

Для меренги:

яичный белок – 35 г

сахар – 35 г

лимонный сок – щепотка

Для осыпания:

кукурузный крахмал – 5 г

сахарная пудра – 10 г

Способ приготовления:

1. Лимоны разрежьте пополам и на 4 части. Снимите кожуру и перебейте блендером, переложите в сотейник и уваривайте до легкой загустения.

2. Туда добавьте сахар, воду, агар-агар, краситель и перемешайте. Снова поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Немного убавьте огонь и, помешивая, держите на плите еще 4-5 минут. ⠀

3. Взбейте белки с сахаром, добавьте лимонную кислоту и взбивайте на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпьте сахар и взбейте до пиков. Продолжая взбивать влейте горячий сироп и взбейте на максимальной мощности миксера пару минут до густой и плотной массы.

4. Выложите готовую смесь в кондитерский мешок с насадкой и отсадите половинки зефира на пергамент. Оставьте при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀ ⠀

5. Соберите половинки зефира, посыпьте смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала.

Хранить готовый зефир можно в закрытом контейнере до 2-х недель.

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