Бисквит – это отличная домашняя выпечка, которую можно дополнять начинкой, есть самостоятельно или использовать для приготовления тортов и других десертов. Для того чтобы он получился мягкий, воздушный и пышный, нужно правильно соединить между собой ингредиенты и приготовить тесто.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna5) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального бисквита без молока.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

сахар – 170 г

мука – 4 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

ваниль

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно взбить яйца и сахар до полного растворения и образования пышной светлой пены.

2. Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель и ваниль. Перемешать.

3. Сухие ингредиенты постепенно насыпать в яичную массу, осторожно помешивая лопаткой. Тесто должно быть без комочков.

4. Готовое тесто вылить в форму и выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Готово!

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