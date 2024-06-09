Домашний хумус – получится лучше, чем в дорогих ресторанах
Хумус – это закуска из нутовой пасты, распространённая на Ближнем Востоке. Однако, в последние годы она приобрела незаурядную популярность и в нашей стране. Теперь хумус подают в самых известных ресторанах, ведь его вкус просто невозможно с чем сравнить.
Как приготовить хумус дома точно знает фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты нужны для того, чтобы закуска получилась просто неотразимой.
Ингредиенты
- Нут – 250 гр
- Чеснок – 2 зуб
- Лимонный сок – 2-3 ст.л.
- Паста Тахини – 3 ст.л.
- Оливковое масло – 3-4 ст.л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
1.Нут очень хорошо промыть несколько раз и замочить на 2-3 часа, а лучше на ночь.
2. Варить нут в подсоленной воде до готовности. Слить воду из нута в отдельную емкость, она нам еще понадобится.
3. К нуту добавить пасту тахини, выжать чеснок и добавить лимонный сок. Если в магазине не нашлось пасти, его легко приготовить самому. Достаточно только перебить блендером обжаренные семена кунжута и добавить немного оливкового масла.
4. Добавить оливковое масло, переложить нут в чашу блендера и измельчить все до однородной консистенции, добавляя отвар в случае необходимости.
5. Приходим по вкусу солью и лимонным соком. Подаем к столу.
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