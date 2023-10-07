Хумус – это вкусная холодная закуска, которую готовят на основе нута. Для яркого вкуса его дополняют пастой тахини, чесноком и пикантными специями – зирой и паприкой. Интересно, что консистенцию хумуса можно изменять под свои вкусовые пожелания: сделать в виде жидкого соуса или как намазку.

Что известно о хумусе?

Хумус в переводе означает "нут" или "турецкий орех". Особенно он популярен в Израиле, Турции, Греции и Кипре. Что интересно, его консистенция меняется от страны к стране. Следовательно, сирийский хумус заправляют специями и травами, в Израиле подают с луком и паприкой, а на Кипре обожают поливать закуску кунжутным маслом.

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Подавляющее большинство людей утверждают: с самого начала хумус был едой кочевников. В Европу же он пришел значительно позже – только в 1955 годах.

В одном из кулинарных блогов (sprava_smaku) в Instagram был опубликован рецепт полезного хумуса из нута.

Ингредиенты:

консервированный нут – 1 п

тахини – 2 ст. л.

лимон – 0,5 шт

чеснок – 1 зубчик

соль – 3 щепотки

зира – 1 ч. л.

копченая паприка – 0,5 ч. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера добавить нут, очищенный чеснок, пасту тахини, соль, зрение, паприку, выжать лимонный сок. Взбить все до состояния однородной пастообразной массы.

2. Готовый нут выложить в тарелку, по желанию довести вкус специями. Подавать, полив оливковым маслом и посыпать зеленью. Приятного аппетита!

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