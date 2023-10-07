Домашний хумус за 10 минут: история и быстрый рецепт полезной закуски
Хумус – это вкусная холодная закуска, которую готовят на основе нута. Для яркого вкуса его дополняют пастой тахини, чесноком и пикантными специями – зирой и паприкой. Интересно, что консистенцию хумуса можно изменять под свои вкусовые пожелания: сделать в виде жидкого соуса или как намазку.
Что известно о хумусе?
Хумус в переводе означает "нут" или "турецкий орех". Особенно он популярен в Израиле, Турции, Греции и Кипре. Что интересно, его консистенция меняется от страны к стране. Следовательно, сирийский хумус заправляют специями и травами, в Израиле подают с луком и паприкой, а на Кипре обожают поливать закуску кунжутным маслом.
Подавляющее большинство людей утверждают: с самого начала хумус был едой кочевников. В Европу же он пришел значительно позже – только в 1955 годах.
В одном из кулинарных блогов (sprava_smaku) в Instagram был опубликован рецепт полезного хумуса из нута.
Ингредиенты:
- консервированный нут – 1 п
- тахини – 2 ст. л.
- лимон – 0,5 шт
- чеснок – 1 зубчик
- соль – 3 щепотки
- зира – 1 ч. л.
- копченая паприка – 0,5 ч. л.
- оливковое масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. В чашу блендера добавить нут, очищенный чеснок, пасту тахини, соль, зрение, паприку, выжать лимонный сок. Взбить все до состояния однородной пастообразной массы.
2. Готовый нут выложить в тарелку, по желанию довести вкус специями. Подавать, полив оливковым маслом и посыпать зеленью. Приятного аппетита!
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