Домашний йогурт: главные ошибки в приготовлении

Йогурт – очень полезный кисло-молочный продукт, так как в нем повышенное содержание полезных бактерий, а они защищают организм от многих болезнетворных и гнилостных микробов. Стоит отметить, что регулярное употребление этого продукта улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, а также нормализует баланс микрофлоры кишечника, а если его приготовить дома правильно – он будет максимально полезным.

Редакция FoodOboz расскажет вам, как правильно выбрать закваску для йогурта и, как избежать ошибок при приготовлении, которые могут его испортить.

Рекомендации по приготовлению йогурта

1. Температура молока

Молоко для йогурта должно быть теплым. Источник: pixabay.com

Очень важно знать, что бактерии не любят высоких температур, от них они просто погибают. Поэтому при смешивании закваски с молоком необходимо убедится что температура молока не более 43 градусов.

2. Молоко для йогурта

Обязательно перед приготовлением вскипятите молоко, охладите до 43-38 С и можно смело готовить йогурт.

Йогурт можно готовить как в йогуртнице, так и в другой посуде. Источник: pixabay.com

3. Посуда для йогурта

Перед приготовлением необходимо обязательно простерелизовать посуду в которой планируете готовить.

Это можно сделать просто залив банки кипятком или налить воду в банки и отправить их в микроволновую печь. Когда вода закипит следует вынуть банки и просто слить воду.

Как выбрать качественную закваску

Как приготовить домашний йогурт. Источник: pixabay.com

Диетолог Светлана Фус отметила, что для классического йогурта используют лактобактерии – термофильный стрептококк и болгарскую палочку. Они выделяют молочную кислоту и благодаря этому молоко сквашивается. Эти бактерии есть во всех заквасках. Они расщепляют лактозу (молочный сахар).

Эксперт добавила, что в период лечения антибиотиками можно использовать закваски с содержанием устойчивых бактерий, так как антибиотики разрушают полезные бифидо- и лактобактерии, нарушают микрофлору и слизистую кишечника. А пропионовокислые бактерии защищают полезные бактерии от влияния медикаментов, болезнетворных микроорганизмов.

Йогурт можно есть на ночь. Источник: pixabay.com

Стоит отметить, что диетолог рекомендует кушать йогурт на ночь – за час-два до сна. Тогда на утро не будет сильного чувства голода.

И помните, что кисломолочная продукция должна составлять одну третью часть от суточного рациона, не больше 400 мл.

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