Домашний кетчуп: рецепт

Теперь будете использовать в своих блюдах качественный соус, чем только улучшать уровень удовольствия гостей.

– Томаты — 500 гр.

– Лук — 1шт средняя.

– Чеснок — 1 головка.

– Соль.

– Сахар.

– Черный перец.

– Розмарин и тимьян (по желанию).

Томаты очистить от кожуры и растолочь в пюре. Поставить на маленький огонь, добавить соль, сахар и перец, томить на протяжении 30-40 минут.

Пока томаты варятся, запекаем чеснок при 150 градусах 8 минут, пока он не станет мягким.

Лук репчатый обжариваем с добавлением соли и сахара, пока он не станет совсем мягким и золотистым.

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Отдельно блендером перебиваем жареный лук и печеный чеснок.

Готовую пасту добавляем в вареные томаты.

Если помидоры слишком водянистые и никак не загустеют, добавляем разведенный в еле теплой воде крахмал.

Даем соусу остыть и готово.

Приятного аппетита!

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