Домашний кетчуп: рецепт
Теперь будете использовать в своих блюдах качественный соус, чем только улучшать уровень удовольствия гостей.
– Томаты — 500 гр.
– Лук — 1шт средняя.
– Чеснок — 1 головка.
– Соль.
– Сахар.
– Черный перец.
– Розмарин и тимьян (по желанию).
Томаты очистить от кожуры и растолочь в пюре. Поставить на маленький огонь, добавить соль, сахар и перец, томить на протяжении 30-40 минут.
Пока томаты варятся, запекаем чеснок при 150 градусах 8 минут, пока он не станет мягким.
Лук репчатый обжариваем с добавлением соли и сахара, пока он не станет совсем мягким и золотистым.
Отдельно блендером перебиваем жареный лук и печеный чеснок.
Готовую пасту добавляем в вареные томаты.
Если помидоры слишком водянистые и никак не загустеют, добавляем разведенный в еле теплой воде крахмал.
Даем соусу остыть и готово.
Приятного аппетита!
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