Домашний квас: 2 простых способа приготовления
Квас – совершенного летний напиток, который очень легко и просто можно приготовить дома, стоит лишь выбрать правильный рецепт.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных рецепта быстрого кваса, который очень легко готовится и с минимальным использованием ингредиентов.
1. Хлебный квас из березового сока
Ингредиенты:
Березовый сок – 2 л
Сахар – 5 ст. л.
Сухие дрожжи – 0,5 ч. л.
Ржаной хлеб – 3-4 ломтика
Изюм – 30 г
Способ приготовления:
Нарежьте хлеб и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С.
Перелейте сок в глубокую емкость, добавьте горячий хлеб и сахар, тщательно перемешайте.
Добавьте сухие дрожжи и снова хорошо все перемешайте.
На 3-4 часа оставьте эту смесь, после – процедите через марлю.
В полученную жидкость добавьте изюм, перемешайте и отправьте в холодильник.
Через 1 час уже можно пить готовый напиток.
2. Газированный квас из цветков бузины
Ингредиенты:
цветки бузины – 150 г
вода – 10 л
сахар – 1 кг
лимон – 2-3 шт.
Способ приготовления:
Цветки отделите от веточек, но не мойте, чтобы не смыть природные дрожжи.
Помойте горячей водой лимоны, натрите цедру на терке.
В отдельной кастрюле смешайте воду с сахаром, варите, пока сахар полностью не растворится.
В большою емкость бросьте цветки, цедру лимона, лимонный сок и все залейте горячим сиропом.
Перенесите в темное место на 5 дней, каждые 2 дня помешивайте.
По истечению времени – процедите квас через марлю, перелейте в стеклянные бутылки и поставьте в холодильник.
Хранить напиток можно около 3 месяцев.
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