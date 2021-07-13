Домашний квас: 2 простых способа приготовления

Квас – совершенного летний напиток, который очень легко и просто можно приготовить дома, стоит лишь выбрать правильный рецепт.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных рецепта быстрого кваса, который очень легко готовится и с минимальным использованием ингредиентов.

1. Хлебный квас из березового сока

Ингредиенты:

Березовый сок – 2 л

Сахар – 5 ст. л.

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Сухие дрожжи – 0,5 ч. л.

Ржаной хлеб – 3-4 ломтика

Изюм – 30 г

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С. Перелейте сок в глубокую емкость, добавьте горячий хлеб и сахар, тщательно перемешайте. Добавьте сухие дрожжи и снова хорошо все перемешайте. На 3-4 часа оставьте эту смесь, после – процедите через марлю. В полученную жидкость добавьте изюм, перемешайте и отправьте в холодильник.

Через 1 час уже можно пить готовый напиток.

2. Газированный квас из цветков бузины

Ингредиенты:

цветки бузины – 150 г

вода – 10 л

сахар – 1 кг

лимон – 2-3 шт.

Способ приготовления:

Цветки отделите от веточек, но не мойте, чтобы не смыть природные дрожжи. Помойте горячей водой лимоны, натрите цедру на терке. В отдельной кастрюле смешайте воду с сахаром, варите, пока сахар полностью не растворится. В большою емкость бросьте цветки, цедру лимона, лимонный сок и все залейте горячим сиропом. Перенесите в темное место на 5 дней, каждые 2 дня помешивайте. По истечению времени – процедите квас через марлю, перелейте в стеклянные бутылки и поставьте в холодильник. Хранить напиток можно около 3 месяцев.

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