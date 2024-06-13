Домашний квас из цикория на дрожжах: как приготовить освежающий напиток
Вместо разнообразных магазинных напитков с искусственными подсластителями и красителями можно приготовить вкусный домашний квас. Для летней жары это именно то, что нужно. А для основания вам понадобятся обычные дрожжи и цикорий.
Идея приготовления освежающего кваса с цикорием на дрожжах опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Напиток выходит очень бюджетным.
Ингредиенты:
- вода – 5 л.
- цикорий – 2 ст.л.
- сахар – 400 г
- лимонная кислота – 1,5 ч.л.
- дрожжи сухие – 2 ч.л. без горки
Способ приготовления:
1. Вскипятить воду.
2. Добавить сахар.
3. Засыпать лимонную кислоту и цикорий.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Оставить охлаждаться до 30 градусов.
6. Добавить дрожжи.
7. Размешать и оставить на 2-2,5 часа.
8. Разлить и поставить в холодильник.
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