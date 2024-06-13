Вместо разнообразных магазинных напитков с искусственными подсластителями и красителями можно приготовить вкусный домашний квас. Для летней жары это именно то, что нужно. А для основания вам понадобятся обычные дрожжи и цикорий.

Идея приготовления освежающего кваса с цикорием на дрожжах опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Напиток выходит очень бюджетным.

Ингредиенты:

вода – 5 л.

цикорий – 2 ст.л.

сахар – 400 г

лимонная кислота – 1,5 ч.л.

дрожжи сухие – 2 ч.л. без горки

Способ приготовления:

1. Вскипятить воду.

2. Добавить сахар.

3. Засыпать лимонную кислоту и цикорий.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Оставить охлаждаться до 30 градусов.

6. Добавить дрожжи.

7. Размешать и оставить на 2-2,5 часа.

8. Разлить и поставить в холодильник.

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