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Домашний майонез без яиц: из чего приготовить вкусный и безопасный соус
Самый простой соус для салатов – майонез. Лучше всего его готовить самостоятельно дома, только так вы будете уверены в его безопасности. Готовить его можно из яиц, на молоке, с маслом и лимоном.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовление майонеза, основа которого – молоко.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 150 мл
- растительное масло – 300 мл
- лимонный сок – 2 ст. л.
- горчица – 2 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- сахар – 1,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте молоко и масло.
2. Добавьте горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбейте.
Хранить майонез нужно в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5 дней!
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