Домашний майонез без яиц: из чего приготовить вкусный и безопасный соус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт домашнего майонеза

Самый простой соус для салатов – майонез. Лучше всего его готовить самостоятельно дома, только так вы будете уверены в его безопасности. Готовить его можно из яиц, на молоке, с маслом и лимоном. 

Как приготовить вкусный домашний майонез

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовление майонеза, основа которого – молоко. 

Рецепт майонеза
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Ингредиенты:

  • теплое молоко – 150 мл 
  • растительное масло – 300 мл
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • горчица – 2 ст. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • сахар – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Взбейте молоко и масло.

Домашний майонез

2. Добавьте горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбейте. 

Как приготовить вкусный майонез

Хранить майонез нужно в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5 дней!

Готовый майонез

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