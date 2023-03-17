Самый простой соус для салатов – майонез. Лучше всего его готовить самостоятельно дома, только так вы будете уверены в его безопасности. Готовить его можно из яиц, на молоке, с маслом и лимоном.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовление майонеза, основа которого – молоко.

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Ингредиенты:

теплое молоко – 150 мл

растительное масло – 300 мл

лимонный сок – 2 ст. л.

горчица – 2 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

сахар – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Взбейте молоко и масло.

2. Добавьте горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбейте.

Хранить майонез нужно в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5 дней!

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