Домашний майонез за 2 минуты, который всегда получается вкусным
Майонез – вкусный соус, который является очень популярным и востребованным для приготовления салатов. Но лучше всего готовить его самостоятельно дома из натуральных продуктов, только так вы сможете быть уверены в его безопасности.
Фудблогер Катерина (katiakudliak) поделилась в Instagram рецептом домашнего вкусного майонеза, который вы приготовите очень быстро и просто.
Ингредиенты:
растительное масло – 250 мл
яйца – 1 шт.
горчица – 1 ст. л.
соевый соус –
1 ст. л.
сахар –
0,5 ч. л.
соль – 0,5 ч. л.
лимонный сок –
1 ст. л.
Способ приготовления:
1. В чашу блендера разбейте яйцо.
2. Добавьте растительное масло.
3. Влейте соевый соус, добавьте горчицу, сахар, соль.
4. Туда же добавьте лимонный сок и взбейте все погружным блендером.
За 2 минуты соус станет густым и однородным.
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