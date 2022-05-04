Домашний майонез за 2 минуты, который всегда получается вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
189
Домашний майонез

Майонез – вкусный соус, который является очень популярным и востребованным для приготовления салатов. Но лучше всего готовить его самостоятельно дома из натуральных продуктов, только так вы сможете быть уверены в его безопасности.

Фудблогер Катерина (katiakudliak) поделилась в Instagram рецептом домашнего вкусного майонеза, который вы приготовите очень быстро и просто.

Рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:

  • растительное масло – 250 мл

Масло для соуса
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    яйца – 1 шт.

Куриные яйца

  • горчица – 1 ст. л.

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Соевый соус

  • ​​​​​​​соевый соус –

    1 ст. л.

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Домашний майонез

  • сахар –

    0,5 ч. л.

  • соль – 0,5 ч. л.

Свежий лимон

  • лимонный сок –

    1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера разбейте яйцо.

Приготовление домашнего майонеза

2. Добавьте растительное масло.

Как приготовить домашний майонез с маслом

3. Влейте соевый соус, добавьте горчицу, сахар, соль.

Вкусный домашний майонез

4. Туда же добавьте лимонный сок и взбейте все погружным блендером.

Рецепт вкусного майонеза

За 2 минуты соус станет густым и однородным.

Приготовление блюд с домашним майонезом

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