Майонез – вкусный соус, который является очень популярным и востребованным для приготовления салатов. Но лучше всего готовить его самостоятельно дома из натуральных продуктов, только так вы сможете быть уверены в его безопасности.

Фудблогер Катерина (katiakudliak) поделилась в Instagram рецептом домашнего вкусного майонеза, который вы приготовите очень быстро и просто.

Ингредиенты:

растительное масло – 250 мл

Видео дня

​​​​​​​ яйца – 1 шт.

горчица – 1 ст. л. ​​​​​​​

​​​​​​​соевый соус – 1 ст. л. ​​​​​​​

сахар – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера разбейте яйцо.

2. Добавьте растительное масло.

3. Влейте соевый соус, добавьте горчицу, сахар, соль.

4. Туда же добавьте лимонный сок и взбейте все погружным блендером.

За 2 минуты соус станет густым и однородным.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: