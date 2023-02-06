Медовик – самый вкусный домашний торт, в основе которого тонкие медовые коржи и нежнейший сметанный крем. В то же время десерт можно дополнить черносливом, орехами, бананом или вишней. Такие начинки придают медовику особый вкус, изящество и аромат.

Фудблогер Дарья Иванова (eatme_daily) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего торта медовика со сматанным кремом и черносливом.

Ингредиенты:

Коржи:

мука – 350 г

сливочное масло – 85 г

мед – 120 г

сахар – 130 г

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сода – 1 ч. л.

яйца – 2 шт

орехи грецкие – 30 г

Крем:

сметана 20-25% (отвешенная) – 500 г

сахарная пудра – 75 г

чернослив – 3-5 шт

ваниль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить сметану на крем, а именно отвесить ее. Для этого нужно взять дуршлаг, а внутрь выложить марлю, сложенную вчетверо. Налить сметану и плотно завязать марлю сверху. В таком виде оставить сметану в холодильнике на 12 часов.

2. Для приготовления теста нужно добавить в кастрюлю яйца, сахар, мед и масло. Поставить на плиту и постоянно помешивая, нагреть, чтобы масло и сахар растаяли.

3. Далее следует добавить соду и быстро перемешать. Масса посветлеет и немного увеличится в объеме.

4. Получившуюся массу снять с плиты, насыпать муку и замесить тесто. Оно будет липким, но не редким. Оставить его на 10 минут.

5. Готовое тесто разделить на одинаковые куски и каждый из них раскатать на пергаменте. Сделать в каждом круге проколы вилкой.

6. Выпекать коржи при температуре 180 градусов 3-5 минут. Готовым коржам нужно сразу придать необходимо форму и подровнять бока. Остатки (обрезки) теста оставить для декора.

7. Для приготовления крема нужно готовую сметану смешать с пудрой и ванилью. Взбить до однородности.

8. Смазать коржи кремом, формируя торт. В начинку добавить чернослив. Последний корж покрыть кремом и смазать бока.

9. Остатки теста и орехи измельчить в крошку. Посыпать торт и оставить в холодильнике на 8 часов.

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