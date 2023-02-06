Домашний медовик со сметанным кремом: что добавить в начинку для яркого вкуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Домашний медовик со сметанным кремом: что добавить в начинку для яркого вкуса

Медовик – самый вкусный домашний торт, в основе которого тонкие медовые коржи и нежнейший сметанный крем. В то же время десерт можно дополнить черносливом, орехами, бананом или вишней. Такие начинки придают медовику особый вкус, изящество и аромат.

Фудблогер Дарья Иванова (eatme_daily) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего торта медовика со сматанным кремом и черносливом.

Рецепт медовика со сметанным кремом и черносливом

Ингредиенты:

Коржи:

  • мука – 350 г
  • сливочное масло – 85 г
  • мед – 120 г
  • сахар – 130 г
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  • сода – 1 ч. л.
  • яйца – 2 шт
  • орехи грецкие – 30 г

Крем:

  • сметана 20-25% (отвешенная) – 500 г
  • сахарная пудра – 75 г
  • чернослив – 3-5 шт
  • ваниль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить сметану на крем, а именно отвесить ее. Для этого нужно взять дуршлаг, а внутрь выложить марлю, сложенную вчетверо. Налить сметану и плотно завязать марлю сверху. В таком виде оставить сметану в холодильнике на 12 часов.

Медовик с черносливом

2. Для приготовления теста нужно добавить в кастрюлю яйца, сахар, мед и масло. Поставить на плиту и постоянно помешивая, нагреть, чтобы масло и сахар растаяли.

3. Далее следует добавить соду и быстро перемешать. Масса посветлеет и немного увеличится в объеме.

4. Получившуюся массу снять с плиты, насыпать муку и замесить тесто. Оно будет липким, но не редким. Оставить его на 10 минут.

Медовые коржи на медовик

5. Готовое тесто разделить на одинаковые куски и каждый из них раскатать на пергаменте. Сделать в каждом круге проколы вилкой.

6. Выпекать коржи при температуре 180 градусов 3-5 минут. Готовым коржам нужно сразу придать необходимо форму и подровнять бока. Остатки (обрезки) теста оставить для декора.

7. Для приготовления крема нужно готовую сметану смешать с пудрой и ванилью. Взбить до однородности.

Домашний торт медовик

8. Смазать коржи кремом, формируя торт. В начинку добавить чернослив. Последний корж покрыть кремом и смазать бока.

9. Остатки теста и орехи измельчить в крошку. Посыпать торт и оставить в холодильнике на 8 часов.

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