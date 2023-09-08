Домашний натуральный кетчуп из помидоров: не отличить от магазинного
Домашний натуральный кетчуп – это безопасная альтернатива покупаемому соусу. Его очень легко приготовить в домашних условиях. Для яркого вкуса кетчуп можно дополнить яблоками и перцем, а таже пикантными специями.
Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделилась рецептом натурального кетчупа из помидоров на зиму.
Ингредиенты:
- помидоры – 3,5 кг
- лук – 500 г
- яблоки – 600 г
- перец сладкий – 4 шт
- перец острый – 1 шт
- чеснок – 2 головки
- лавровый лист – 3 шт
- уксус 9% – 40 мл
- корица – 0,5 ч. л.
- сахар – 4 ст. л.
- соль – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала помыть и нарезать помидоры на четыре части, переложить в кастрюлю и поставить на огонь. Довести массу до кипения и слить образующийся в процессе варки сок.
2. Тем временем нарезать лук, яблоки, сладкий и острый перец, чеснок. Добавить подготовленные ингредиенты в общую массу. Также добавить лавровые листья. Довести массу до кипения, убавить огонь и тушить 20 минут. Когда пройдет отведенное время – достать лавровые листья.
3. Получившуюся массу нужно взбить блендером и пропустить через сито.
4. К полученной массе добавить соль, сахар, уксус и корицу. Поставить на огонь и сварить с момента закипания 15 минут.
5. Горячий кетчуп разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
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