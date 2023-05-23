Домашний охлаждающий лимонад: из чего приготовить вкусный летний напиток

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Рецепт лимонада

Летом лучшими напитками будут домашние лимонады. Готовить их можно из цитрусовых, ягод, фруктов, добавив лед, травы. 

Домашний лимонад

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего лимонада из киви, апельсинов, который готовится 10 минут. 

Рецепт лимонада
Видео дня

Ингредиенты:

  • киви – 4 шт.
  • апельсин – 1 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • сахар – 100 г
  • газировка – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Фрукты помойте, почистите от кожуры и порежьте грубыми кусками, пробейте их блендером до однородности.

Фрукты для лимонада

2. Добавьте сахар, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут. Далее фруктовую массу перетрите через сито от лишнего в кувшин.

Основа для лимонада

3. В отфильтрованный фруктовый раствор добавьте охлажденную газировку, перемешайте, дайте постоять 5 минут. 

Готовый лимонад

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты