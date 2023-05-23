Летом лучшими напитками будут домашние лимонады. Готовить их можно из цитрусовых, ягод, фруктов, добавив лед, травы.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего лимонада из киви, апельсинов, который готовится 10 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

киви – 4 шт.

апельсин – 1 шт.

лимон – 1 шт.

сахар – 100 г

газировка – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Фрукты помойте, почистите от кожуры и порежьте грубыми кусками, пробейте их блендером до однородности.

2. Добавьте сахар, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут. Далее фруктовую массу перетрите через сито от лишнего в кувшин.

3. В отфильтрованный фруктовый раствор добавьте охлажденную газировку, перемешайте, дайте постоять 5 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: