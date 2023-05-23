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Домашний охлаждающий лимонад: из чего приготовить вкусный летний напиток
Летом лучшими напитками будут домашние лимонады. Готовить их можно из цитрусовых, ягод, фруктов, добавив лед, травы.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего лимонада из киви, апельсинов, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- киви – 4 шт.
- апельсин – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- сахар – 100 г
- газировка – 1,5 л
Способ приготовления:
1. Фрукты помойте, почистите от кожуры и порежьте грубыми кусками, пробейте их блендером до однородности.
2. Добавьте сахар, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут. Далее фруктовую массу перетрите через сито от лишнего в кувшин.
3. В отфильтрованный фруктовый раствор добавьте охлажденную газировку, перемешайте, дайте постоять 5 минут.
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