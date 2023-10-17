Паштет из ливера – очень бюдженая и вкусная закуска, основа которой – субпродукты. Еще вкус паштета можно оттенить сливочным маслом, специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного ливерного паштета с овощами, салом и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

Свиная печень – 1 кг

Лук репчатый – 2-3 шт.

Морковь – 2 шт.

Сливочное масло – 100 г

Приправа для паштетов – 2 щепотки

Сало – 0,3 кг

Способ приготовления:

1. Печень очистите от белых жилок и нарежьте кусочками сало, пожарьте все вместе. Лук нарежьте полукольцами и поджарьте вместе с морковью. Добавьте специи и печень. Можно тушить под крышкой до готовности моркови. В конце добавьте лавровый лист и выключите огонь.

3. Печень с овощами пропустите через мясорубку, затем перебейте на блендере до пастообразного состояния. Масло разотрите в чаше миксера и добавьте частями перебитую в блендере печень.

Храните паштет в одноразовых формах для выпечки. Поверхность паштета разровняйте и по желанию украсьте специями.

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