Домашний паштет из ливера: рецепт самой вкусной и бюджетной закуски
Паштет из ливера – очень бюдженая и вкусная закуска, основа которой – субпродукты. Еще вкус паштета можно оттенить сливочным маслом, специями.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного ливерного паштета с овощами, салом и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Свиная печень – 1 кг
- Лук репчатый – 2-3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Приправа для паштетов – 2 щепотки
- Сало – 0,3 кг
Способ приготовления:
1. Печень очистите от белых жилок и нарежьте кусочками сало, пожарьте все вместе. Лук нарежьте полукольцами и поджарьте вместе с морковью. Добавьте специи и печень. Можно тушить под крышкой до готовности моркови. В конце добавьте лавровый лист и выключите огонь.
3. Печень с овощами пропустите через мясорубку, затем перебейте на блендере до пастообразного состояния. Масло разотрите в чаше миксера и добавьте частями перебитую в блендере печень.
Храните паштет в одноразовых формах для выпечки. Поверхность паштета разровняйте и по желанию украсьте специями.
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