Домашний паштет из ливера: рецепт самой вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт паштета

Паштет из ливера – очень бюдженая и вкусная закуска, основа которой – субпродукты. Еще вкус паштета можно оттенить сливочным маслом, специями. 

Вкусный паштет

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного ливерного паштета с овощами, салом и сливочным маслом. 

Самый простой паштет из жареной печени
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Ингредиенты:

  • Свиная печень – 1 кг
  • Лук репчатый – 2-3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Приправа для паштетов – 2 щепотки
  • Сало – 0,3 кг 

Способ приготовления:

1. Печень очистите от белых жилок и нарежьте кусочками сало, пожарьте все вместе. Лук нарежьте полукольцами и поджарьте вместе с морковью. Добавьте специи и печень. Можно тушить под крышкой до готовности моркови. В конце добавьте лавровый лист и выключите огонь.

Печень с луком для паштета

3. Печень с овощами пропустите через мясорубку, затем перебейте на блендере до пастообразного состояния. Масло разотрите в чаше миксера и добавьте частями перебитую в блендере печень.

Приготовление паштета

 Храните паштет в одноразовых формах для выпечки. Поверхность паштета разровняйте и по желанию украсьте специями.

Готовый паштет

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