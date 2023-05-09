Домашний печеночный паштет – это отличная закуска для праздничного стола или легкий перекус на каждый день. Лучше всего для такого блюда подходит куриная печень. Она достаточно быстро готовится и имеет мягкую текстуру.

Идея приготовления нежного паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера Одарки с ником gastrostoriess в Instagram. А для того, чтобы сделать массу мягкой и нейтрализовать горечь – нужно добавить сливочное масло.

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Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

лук – 1 шт большой

морковь – 1 шт большая

масло сливочное –100 г

соль, куркума и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На растительном масле поджарьте лук и морковь до того, как овощи станут мягкими.

2. Затем добавьте печень, обжарьте, пока она не изменит цвет, и добавьте соль, куркуму и перец. Обжарьте еще 5 минут.

3. Затем накройте крышкой и жарьте еще 5-7 минут.

4. Перекрутите печень в мясорубке или взбейте в блендере.

5. Добавьте 80 г сливочного масла и хорошо перемешайте, чтобы все масло растаяло. Дайте паштету остыть.

6. Растопите 20 г сливочного масла и залейте сверху паштет, отправьте в холодильник на несколько часов.

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