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Домашний пирог с колбасками за 5 минут: простой рецепт

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Пироги – очень быстрое и легкое в приготовлении блюдо. Особенно вкусным его делаю разные начинки – от соленой до сладкой, любой фрукт, овощ, мясо – могут стать прекрасным дополнение к тесту.

Шеф-повар, телеведущий, судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусного, домашнего пирога с колбасками и фасолью.

Ингредиенты:

  • Колбаски – 300 г

  • Твердый сыр – 200 г

  • Фасоль – 400 г

  • Сметана 300 г

  • Мука – 200 г

  • Яйца 3 шт.

  • Сода – 0,5 ч.л.

  • Зелень – 1 пучок

  • Растительное или оливковое масло – 1 ст. л.

  • Сливочное масло – 5 г

  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Колбаски и сыр нарезаем, обязательно хорошо просеиваем муку через сито.

  2. Взбиваем яйца, добавляем к ним соль и сметану, все хорошо перемешиваем и вливаем эту смесь к муке, добавляем в конце разрыхлитель и ложку масла.

  3. Мелко режем зелень, добавляем в тесто. Туда же отправляем колбаски, сыр и фасоль, все хорошо перемешиваем.

  4. Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем тесто и отправляем запекаться при 170-180 С около 20-25 минут.

Перед подачей пирог можно присыпать зеленью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро приготовить домашние пирожки, как в McDonald’s с разными начинками – вишневой и яблочной, чтобы они были вкусными.

Какие блюда нужно обязательно знать, так как они несут самую большую опасность и могут даже привести к смерти.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Эктор Хименес-Браво
Теги
еда рецепт
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