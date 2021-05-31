Домашний пирог с колбасками за 5 минут: простой рецепт

Пироги – очень быстрое и легкое в приготовлении блюдо. Особенно вкусным его делаю разные начинки – от соленой до сладкой, любой фрукт, овощ, мясо – могут стать прекрасным дополнение к тесту.
Шеф-повар, телеведущий, судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусного, домашнего пирога с колбасками и фасолью.
Ингредиенты:
Колбаски – 300 г
Твердый сыр – 200 г
Фасоль – 400 г
Сметана 300 г
Мука – 200 г
Яйца 3 шт.
Сода – 0,5 ч.л.
Зелень – 1 пучок
Растительное или оливковое масло – 1 ст. л.
Сливочное масло – 5 г
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Колбаски и сыр нарезаем, обязательно хорошо просеиваем муку через сито.
Взбиваем яйца, добавляем к ним соль и сметану, все хорошо перемешиваем и вливаем эту смесь к муке, добавляем в конце разрыхлитель и ложку масла.
Мелко режем зелень, добавляем в тесто. Туда же отправляем колбаски, сыр и фасоль, все хорошо перемешиваем.
Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем тесто и отправляем запекаться при 170-180 С около 20-25 минут.
Перед подачей пирог можно присыпать зеленью.
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