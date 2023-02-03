Домашний пирог с вареньем: рецепт простейшей выпечки к чаю
Пирог с вареньем – это очень простая выпечка из бюджетных ингредиентов, которую можно готовить в мультиварке, духовке и даже на сковороде. Тесто получается очень мягким, а начинка в виде любимого варенья делает пирог очень сочным и нежным.
Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего пирога с вареньем на молоке.
Ингредиенты:
- мука – 300 г
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт
- молоко – 100 мл
- разрыхлитель – 10 г
- ванильный сахар – 8 г
- соль
- джем – 300 г
- орехи (для декора) – 100 г
Способ приготовления:
1. Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбить миксером до пышной белой массы.
2. Добавить масло и молоко. Перемешать.
3. Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать, чтобы не было комочков.
4. Выложить половину теста в застеленную пергаментом форму. Выпекать при температуре 170-180 градусов 15 минут.
5. Достать форму из духовки, смазать пирог джемом и вылить остальное тесто. Выпекать еще 30 минут.
6. Готовый пирог смазать джемом и украсить ореховой крошкой.
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