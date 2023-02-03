Пирог с вареньем – это очень простая выпечка из бюджетных ингредиентов, которую можно готовить в мультиварке, духовке и даже на сковороде. Тесто получается очень мягким, а начинка в виде любимого варенья делает пирог очень сочным и нежным.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего пирога с вареньем на молоке.

Ингредиенты:

мука – 300 г

сахар – 100 г

яйца – 2 шт

молоко – 100 мл

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар – 8 г

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соль

джем – 300 г

орехи (для декора) – 100 г

Способ приготовления:

1. Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбить миксером до пышной белой массы.

2. Добавить масло и молоко. Перемешать.

3. Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать, чтобы не было комочков.

4. Выложить половину теста в застеленную пергаментом форму. Выпекать при температуре 170-180 градусов 15 минут.

5. Достать форму из духовки, смазать пирог джемом и вылить остальное тесто. Выпекать еще 30 минут.

6. Готовый пирог смазать джемом и украсить ореховой крошкой.

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