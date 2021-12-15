Домашний плавленный сыр с чесноком: Константин Грубич поделился народным рецептом

Плавленный сыр – вкусный, но не всегда полезный продукт, который очень часто недобросовестные производители делают не из молочных продуктов. Поэтому его лучше всего готовить самостоятельно дома из натуральных продуктов, в безопасности которых вы точно будете уверены.

Популярный украинский телеведущий Константин Грубич поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного, домашнего плавленого сыра с чесноком, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

кисломолочный сыр – 1 кг

яйца – 1 шт.

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сода – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовлениям:

1. Смешайте кисломолочный творог с солью, содой и яйцом, хорошо перемешайте и отправьте на водяную баню.

2. Варите смесь до состояния густой сметаны, можно при желании взбить ее еще блендером.

3. В самом конце добавьте измельченный чеснок для аромата, еще можно добавить специи, колбасу, зелень.

4. Перелейте готовый сыр в подходящую посуду и можно подавать, очень вкусно будет с гренками.

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