Домашний рассольник: секреты приготовления и удачный рецепт вкусного блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Домашний рассольник: секреты приготовления и удачный рецепт вкусного блюда

Рассольник по-домашнему – вкусное первое блюдо, которое в каждой семье его готовят по-своему, как и борщ: делают с мясом или без, добавляют рис, перловку, пшено, фасоль и соленые огурцы.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наваристого рассольника с перловкой и мясом.

Рецепт рассольника с перловкой и мясом

Ингредиенты:

  • мясо на кости
  • вода – 3 л
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • квашеные огурцы – 200 г
  • томатная паста – 1 ст. л.
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  • рассол из огурцов – 100 мл
  • картофель – 2-3 шт
  • перловка – 100 г

Способ приготовления:

1. Отварить перловку в подсоленной воде до готовности.

2. Отдельно залить мясо водой и поставить варить бульон. Варить около 1 часа, постоянно снимая пену.

3. Нарезать лук и морковь. Поджарить до золотистости.

Наваристый рассольник с перловкой и огурцами

4. Порезать и добавить овощи огурцы, томатную пасту, рассол из огурцов и тушить 5-7 минут.

5. Когда бульон сварится, достать мясо и нарезать его на куски.

6. Порезать и добавить в бульон картофель, добавить также мясо, зажарку и отварную перловку. Перемешать и варить 10 минут.

Рецепт рассольника по-домашнему

7. Добавить соль и зелень. Выключите огонь и снимайте блюдо с плиты.

Секреты удачного рассольника:

  • Крупу нужно предварительно промыть и замочить на некоторое время в воде.
  • Не жалейте рассол – этот ингредиент придаст супу легкой кислинки и пикантности.
  • Соленые огурцы нужно добавлять после картофеля – иначе овощ останется твердым.
  • После приготовления рассольнику нужно время настояться, хватит даже 30 минут. Так хорошо раскрывается аромат блюда.
Секреты приготовления рассольника

Ранее OBOZREVATEL сообщал о трех рецептах рассольника на любой вкус.

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