Домашний рассольник: секреты приготовления и удачный рецепт вкусного блюда
Рассольник по-домашнему – вкусное первое блюдо, которое в каждой семье его готовят по-своему, как и борщ: делают с мясом или без, добавляют рис, перловку, пшено, фасоль и соленые огурцы.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наваристого рассольника с перловкой и мясом.
Ингредиенты:
- мясо на кости
- вода – 3 л
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- квашеные огурцы – 200 г
- томатная паста – 1 ст. л.
- рассол из огурцов – 100 мл
- картофель – 2-3 шт
- перловка – 100 г
Способ приготовления:
1. Отварить перловку в подсоленной воде до готовности.
2. Отдельно залить мясо водой и поставить варить бульон. Варить около 1 часа, постоянно снимая пену.
3. Нарезать лук и морковь. Поджарить до золотистости.
4. Порезать и добавить овощи огурцы, томатную пасту, рассол из огурцов и тушить 5-7 минут.
5. Когда бульон сварится, достать мясо и нарезать его на куски.
6. Порезать и добавить в бульон картофель, добавить также мясо, зажарку и отварную перловку. Перемешать и варить 10 минут.
7. Добавить соль и зелень. Выключите огонь и снимайте блюдо с плиты.
Секреты удачного рассольника:
- Крупу нужно предварительно промыть и замочить на некоторое время в воде.
- Не жалейте рассол – этот ингредиент придаст супу легкой кислинки и пикантности.
- Соленые огурцы нужно добавлять после картофеля – иначе овощ останется твердым.
- После приготовления рассольнику нужно время настояться, хватит даже 30 минут. Так хорошо раскрывается аромат блюда.
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