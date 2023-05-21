Рассольник по-домашнему – вкусное первое блюдо, которое в каждой семье его готовят по-своему, как и борщ: делают с мясом или без, добавляют рис, перловку, пшено, фасоль и соленые огурцы.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наваристого рассольника с перловкой и мясом.

Ингредиенты:

мясо на кости

вода – 3 л

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

квашеные огурцы – 200 г

томатная паста – 1 ст. л.

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рассол из огурцов – 100 мл

картофель – 2-3 шт

перловка – 100 г

Способ приготовления:

1. Отварить перловку в подсоленной воде до готовности.

2. Отдельно залить мясо водой и поставить варить бульон. Варить около 1 часа, постоянно снимая пену.

3. Нарезать лук и морковь. Поджарить до золотистости.

4. Порезать и добавить овощи огурцы, томатную пасту, рассол из огурцов и тушить 5-7 минут.

5. Когда бульон сварится, достать мясо и нарезать его на куски.

6. Порезать и добавить в бульон картофель, добавить также мясо, зажарку и отварную перловку. Перемешать и варить 10 минут.

7. Добавить соль и зелень. Выключите огонь и снимайте блюдо с плиты.

Секреты удачного рассольника:

Крупу нужно предварительно промыть и замочить на некоторое время в воде.

Не жалейте рассол – этот ингредиент придаст супу легкой кислинки и пикантности.

Соленые огурцы нужно добавлять после картофеля – иначе овощ останется твердым.

После приготовления рассольнику нужно время настояться, хватит даже 30 минут. Так хорошо раскрывается аромат блюда.

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