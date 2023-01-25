Домашний тартар соус – это универсальное дополнение не только к рыбе, но и к мясу, салатам, шаурме и пицце. Приготовить его можно за 5 минут на сметане или майонезе, а для пикантности добавить огурец, желательно малосольный.

Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса тартар на майонезе и сметане с огурцом.

Ингредиенты:

огурец молосольный

майонез

сметана

чеснок (по желанию)

горчица (по желанию)

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Способ приготовления:

1. Нарезать огурец и положить его в чашу блендера.

2. Добавить в блендер сметану и майонез. Взбить все до однородности.

3. По желанию можно добавить измельченную зелень и горчицу.

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