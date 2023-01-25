Домашний соус тартар за 5 минут: для рыбы, мяса, шаурмы и пиццы

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Домашний соус тартар за 5 минут: для рыбы, мяса, шаурмы и пиццы

Домашний тартар соус – это универсальное дополнение не только к рыбе, но и к мясу, салатам, шаурме и пицце. Приготовить его можно за 5 минут на сметане или майонезе, а для пикантности добавить огурец, желательно малосольный.

Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса тартар на майонезе и сметане с огурцом.

Рецепт соуса тартар на майонезе и сметане с огурцом

Ингредиенты:

  • огурец молосольный
  • майонез
  • сметана
  • чеснок (по желанию)
  • горчица (по желанию)
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Классический рецепт соуса тартар

Способ приготовления:

1. Нарезать огурец и положить его в чашу блендера.

2. Добавить в блендер сметану и майонез. Взбить все до однородности.

Соус тартар с огурцом и зеленью

3. По желанию можно добавить измельченную зелень и горчицу.

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