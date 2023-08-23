Домашний суп пища на обед для всей семьи: самый легкий рецепт
Харчо – очень пряный и пикантный традиционный грузинский мясной суп. Самое важное в блюде – наваристый бульон и пикантная зажарка, в классическом варианте блюдо отличается особой остротой. Для яркого вкуса пищу можно дополнить рисом, грецкими орехами, кинзой и даже соусом ткемали.
Фудблогер Валерия Деменчук (mrs.demenchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наваристого супа пищу с курицей и рисом.
Ингредиенты:
- мясо курицы (у меня филе) – 500 г
- рис – 0,5 стакана
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- чеснок – 3 зубчика
- масло сливочное – 50 г
- томатная паста – 2-3 ст. л.
- зелень
- силь/перец
- вода – 2-2,5 л
Способ приготовления:
1. Для начала нужно набрать воду в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Порезать мясо и выложить в кипящую воду. Варить на среднем огне под крышкой до готовности.
2. Далее выложить в бульон помытый рис. Варить 15 минут, после чего посолить суп.
3. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить на сливочном масле в течение 5 минут.
4. Добавить к овощам томатную пасту и выжать через пресс чеснок. Перемешать и тушить на слабом огне под крышкой 7 минут.
5. Переложить готовую зажарку в бульон и варить 5-10 минут.
6. При подаче посыпать блюдо зеленью. Приятного аппетита!
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