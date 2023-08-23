Домашний суп пища на обед для всей семьи: самый легкий рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Домашний суп пища на обед для всей семьи: самый легкий рецепт

Харчо – очень пряный и пикантный традиционный грузинский мясной суп. Самое важное в блюде – наваристый бульон и пикантная зажарка, в классическом варианте блюдо отличается особой остротой. Для яркого вкуса пищу можно дополнить рисом, грецкими орехами, кинзой и даже соусом ткемали.

Фудблогер Валерия Деменчук (mrs.demenchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наваристого супа пищу с курицей и рисом.

Рецепт супа пища с курицей и рисом

Ингредиенты:

  • мясо курицы (у меня филе) – 500 г
  • рис – 0,5 стакана
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 3 зубчика
Видео дня
  • масло сливочное – 50 г
  • томатная паста – 2-3 ст. л.
  • зелень
  • силь/перец
  • вода – 2-2,5 л

Способ приготовления:

1. Для начала нужно набрать воду в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Порезать мясо и выложить в кипящую воду. Варить на среднем огне под крышкой до готовности.

2. Далее выложить в бульон помытый рис. Варить 15 минут, после чего посолить суп.

Легкий суп пища без зажарки

3. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить на сливочном масле в течение 5 минут.

4. Добавить к овощам томатную пасту и выжать через пресс чеснок. Перемешать и тушить на слабом огне под крышкой 7 минут.

5. Переложить готовую зажарку в бульон и варить 5-10 минут.

Пикантный суп с томатом

6. При подаче посыпать блюдо зеленью. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты