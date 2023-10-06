Домашний сырный суп по-новому: добавьте всего один ингредиент
Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо на обед или ужин для всей семьи. В основе супа – твердый или плавленый сыр, его также можно дополнить грибами, мясом, колбасками и даже фрикадельками.
Фудблогер Татьяна Юшина (_tanyushina_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа, яркого вкуса которому придает капуста.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- капуста – 250 г
- помидоры – 300 г
- плавленый сыр – 150 г
- зелень
- соль, перец, лавровые листья
Способ приготовления:
1. Для начала налить в кастрюлю воду, подсолить и довести до кипения. Порезать картофель кубиками и добавить в кипящую воду. Варить до полуготовности.
2. Тем временем нашинковать капусту, лук порезать кубиками, морковь натереть на терке.
3. Обжарить лук и морковь до мягкости и добавить в бульон.
4. Далее насыпать капусту. Варить до готовности овощей.
5. Тем временем помидоры залить крутым кипятком и оставить на несколько минут. После этого слить воду и очистить от кожуры. Нарезать кубиками и добавить в суп.
6. Одновременно с помидорами добавить плавленый сыр, зелень и специи. Перемешайте и можно снимать с огня. Обязательно дать настояться перед подачей. Приятного аппетита!
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