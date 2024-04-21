Вместо того, чтобы покупать тонкий лаваш для шаурмы в магазине, будет значительно проще и бюджетнее сделать его в домашних условиях. Сразу после приготовления можно заворачивать начинку, и тесто не будет засыхать.

Идея приготовления домашнего тонкого лаваша опубликована на странице фудблогера Людмилы Дигдало (l.dyhdalo_diet) в Instagram. Изделия жарятся на обычной сковороде.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 350 г

кипяток – 220 г

масло подсолнечное – 20 г

соль – 3/4 ч.л.

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Способ приготовления:

1. Соединить кипяток с растительным маслом.

2. Вылить в муку.

3. Посолить и замешать тесто, осторожно, чтобы не обжечься.

4. Оставить на 20-30 минут под пленкой.

5. Позже разделить на равные части.

6. Сформировать шарики и раскатать по одному.

7. Готовить на сухой сковороде с обеих сторон.

8. Каждый горячий лаваш накрыть пищевой пленкой.

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