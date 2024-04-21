Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде
Вместо того, чтобы покупать тонкий лаваш для шаурмы в магазине, будет значительно проще и бюджетнее сделать его в домашних условиях. Сразу после приготовления можно заворачивать начинку, и тесто не будет засыхать.
Идея приготовления домашнего тонкого лаваша опубликована на странице фудблогера Людмилы Дигдало (l.dyhdalo_diet) в Instagram. Изделия жарятся на обычной сковороде.
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 350 г
- кипяток – 220 г
- масло подсолнечное – 20 г
- соль – 3/4 ч.л.
Способ приготовления:
1. Соединить кипяток с растительным маслом.
2. Вылить в муку.
3. Посолить и замешать тесто, осторожно, чтобы не обжечься.
4. Оставить на 20-30 минут под пленкой.
5. Позже разделить на равные части.
6. Сформировать шарики и раскатать по одному.
7. Готовить на сухой сковороде с обеих сторон.
8. Каждый горячий лаваш накрыть пищевой пленкой.
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