Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
84
Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

Вместо того, чтобы покупать тонкий лаваш для шаурмы в магазине, будет значительно проще и бюджетнее сделать его в домашних условиях. Сразу после приготовления можно заворачивать начинку, и тесто не будет засыхать.

Идея приготовления домашнего тонкого лаваша опубликована на странице фудблогера Людмилы Дигдало (l.dyhdalo_diet) в Instagram. Изделия жарятся на обычной сковороде.

Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 350 г
  • кипяток – 220 г
  • масло подсолнечное – 20 г
  • соль – 3/4 ч.л.
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Способ приготовления:

Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

1. Соединить кипяток с растительным маслом.

2. Вылить в муку.

Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

3. Посолить и замешать тесто, осторожно, чтобы не обжечься.

4. Оставить на 20-30 минут под пленкой.

Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

5. Позже разделить на равные части.

6. Сформировать шарики и раскатать по одному.

Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

7. Готовить на сухой сковороде с обеих сторон.

8. Каждый горячий лаваш накрыть пищевой пленкой.

Домашний тонкий лаваш на воде: жарится на сковороде

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