Твердый сыр часто используют для приготовления горячих бутербродов, а также салатов. Стоит отметить, что его можно приготовить и в домашних условиях из творога, сметаны, добавив щепотку соды.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного домашнего твердого сыра.

Ингредиенты:

домашний творог – 1 кг

молоко – 1 кг

яйца – 2 шт.

масло – 100 г

соль – 1 ч. л.

сода – 1 ч. л.

1. Сыр соедините с молоком, доведите до кипения и кипятите на небольшом огне 15 минут. Отцедите и хорошо отожмите.

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2. После добавьте соль, соду и масло, проварите 6-7 минут на небольшом огне, постоянно помешивая.

3. Добавьте 2 яйца, перемешайте и проварите несколько минут, постоянно помешивая до получения тягучей консистенции.

4. Выложите творожную массу в форму (силиконовую или замотайте в пищевую пленку). Дайте остыть 2-3 часа и можно есть!

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