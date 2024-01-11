Домашний твердый сыр: как правильно готовить
Твердый сыр часто используют для приготовления горячих бутербродов, а также салатов. Стоит отметить, что его можно приготовить и в домашних условиях из творога, сметаны, добавив щепотку соды.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного домашнего твердого сыра.
Ингредиенты:
- домашний творог – 1 кг
- молоко – 1 кг
- яйца – 2 шт.
- масло – 100 г
- соль – 1 ч. л.
- сода – 1 ч. л.
1. Сыр соедините с молоком, доведите до кипения и кипятите на небольшом огне 15 минут. Отцедите и хорошо отожмите.
2. После добавьте соль, соду и масло, проварите 6-7 минут на небольшом огне, постоянно помешивая.
3. Добавьте 2 яйца, перемешайте и проварите несколько минут, постоянно помешивая до получения тягучей консистенции.
4. Выложите творожную массу в форму (силиконовую или замотайте в пищевую пленку). Дайте остыть 2-3 часа и можно есть!
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