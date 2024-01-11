Домашний твердый сыр: как правильно готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Твердый сыр

Твердый сыр часто используют для приготовления горячих бутербродов, а также салатов. Стоит отметить, что его можно приготовить и в домашних условиях из творога, сметаны, добавив щепотку соды. 

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного домашнего твердого сыра.

Рецепт сыра

Ингредиенты:

  • домашний творог – 1 кг
  • молоко – 1 кг
  • яйца – 2 шт.
  • масло – 100 г
  • соль – 1 ч. л.
  • сода – 1 ч. л.

1. Сыр соедините с молоком, доведите до кипения и кипятите на небольшом огне 15 минут. Отцедите и хорошо отожмите.

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Приготовление сыра

2. После добавьте соль, соду и масло, проварите 6-7 минут на небольшом огне, постоянно помешивая. 

Как правильно готовить домашний твердый сыр

3. Добавьте 2 яйца, перемешайте и проварите несколько минут, постоянно помешивая до получения тягучей консистенции.

Сколько готовить сыр

4. Выложите творожную массу в форму (силиконовую или замотайте в пищевую пленку). Дайте остыть 2-3 часа и можно есть!

Готовый сыр

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