Домашняя ароматная вишневка на водке: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
81
Домашняя ароматная вишневка на водке: как приготовить

Именно из вишни можно приготовить домашний алкогольный напиток. Ягода имеет приятный кисло-сладкий вкус и очень сочная. Пикантности могут добавить специи.

Идея приготовления вкусной домашней вишневки опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Чтобы напиток получился действительно вкусным – четко соблюдайте технологию.

Домашняя ароматная вишневка на водке: как приготовить

Ингредиенты:

  • 1 кг вишен
  • 400 мл водки
  • 1/2 ч.л. корицы
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  • щепотка мускатного ореха
  • 250 г сахара
  • 250 мл воды

Способ приготовления:

Домашняя ароматная вишневка на водке: как приготовить

1. В банки высыпать немытые (чтобы не смыть природные дрожжи) вишни с косточками.

2. Сменить их руками в банке, накрыть марлей и оставить бродить 3 дня.

Домашняя ароматная вишневка на водке: как приготовить

3. Через 3 дня добавить водку и специи.

4. Накрыть крышкой и оставить еще на 8 дней.

5. Через 8 дней сварить сироп из сахара и воды (до полного растворения сахара) и охладить.

Домашняя ароматная вишневка на водке: как приготовить

6. Вишневку процедить через сито или марлю.

7. Добавить холодный сироп, перемешать и разлить по бутылкам.

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