Домашняя ароматная вишневка на водке: как приготовить
Именно из вишни можно приготовить домашний алкогольный напиток. Ягода имеет приятный кисло-сладкий вкус и очень сочная. Пикантности могут добавить специи.
Идея приготовления вкусной домашней вишневки опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Чтобы напиток получился действительно вкусным – четко соблюдайте технологию.
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 400 мл водки
- 1/2 ч.л. корицы
- щепотка мускатного ореха
- 250 г сахара
- 250 мл воды
Способ приготовления:
1. В банки высыпать немытые (чтобы не смыть природные дрожжи) вишни с косточками.
2. Сменить их руками в банке, накрыть марлей и оставить бродить 3 дня.
3. Через 3 дня добавить водку и специи.
4. Накрыть крышкой и оставить еще на 8 дней.
5. Через 8 дней сварить сироп из сахара и воды (до полного растворения сахара) и охладить.
6. Вишневку процедить через сито или марлю.
7. Добавить холодный сироп, перемешать и разлить по бутылкам.
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