Именно из вишни можно приготовить домашний алкогольный напиток. Ягода имеет приятный кисло-сладкий вкус и очень сочная. Пикантности могут добавить специи.

Идея приготовления вкусной домашней вишневки опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Чтобы напиток получился действительно вкусным – четко соблюдайте технологию.

Ингредиенты:

1 кг вишен

400 мл водки

1/2 ч.л. корицы

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щепотка мускатного ореха

250 г сахара

250 мл воды

Способ приготовления:

1. В банки высыпать немытые (чтобы не смыть природные дрожжи) вишни с косточками.

2. Сменить их руками в банке, накрыть марлей и оставить бродить 3 дня.

3. Через 3 дня добавить водку и специи.

4. Накрыть крышкой и оставить еще на 8 дней.

5. Через 8 дней сварить сироп из сахара и воды (до полного растворения сахара) и охладить.

6. Вишневку процедить через сито или марлю.

7. Добавить холодный сироп, перемешать и разлить по бутылкам.

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