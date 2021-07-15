Домашняя кабачковая икра на зиму: 2 быстрых способа приготовления

Вкуснейшее зимнее угощение – кабачковая икра, которая очень легко и просто готовится с минимальным использованием продуктов и времени. А самое главное – она всегда получается удачной.

Редакция FoodOboz делится 2 легкими способами и рецептами приготовления вкусной кабачковой икры на зиму.

1. Кабачковая икра с томатной пастой на зиму

Ингредиенты:

кабачки – 400 г

лук – 200 г

морковь – 200 г

томатная паста – 30 г

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растительное масло – 40 г

уксус – 10 г

соль – 10 г

сахар – 20 г

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте овощи и очистите от кожуры, нарежьте лук, морковь и кабачок, как можно мельче. Выложите все овощи в кастрюлю, добавьте растительное масло, соль, сахар, перец и тушите на слабом огне около 40-50 минут, чтобы овощи были мягкими. В самом конце добавьте уксус, томатную пасту, все тщательно перемешайте и выключите огонь. Погружным блендером взбейте все до однородности. Простерелизуйте банки и сразу выложите горячую кабачковую икру. Законсервируйте, переверните банки вверх дном и накройте теплой тканью. Когда они полностью остынут – вынесите в темное, прохладное место.

2. Кабачковая икра на скорую руку

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 2-3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Масло растительное – 3-4 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Вода – 100 мл

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и очистите все овощи, нарежте лук и кабачки кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте хорошо сковороду, налейте растительное масло, выложите овощи, обжарьте, добавьте воду и тушите все на маленьком огне около 20 минут. По истечению времени добавьте туда майонез, чеснок, томатную пасту, соль, перец, все хорошо перемешайте, выключите огонь. Икру перебейте погружным блендером, сразу разлейте по стерильным банкам и законсервируйте. Переверните вверх дном, накройте теплой тканью и дайте им полностью остыть. После – перенесите в холодное, темное место.

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