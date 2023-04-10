На Пасху чаще всего готовят именно домашнюю колбасу. Для блюда понадобится натуральная оболочка, которая после выпекания становится хрустящей. А для того, чтобы колбаса получилась сочной и мясной, лучше выбрать для начинки свинину.

Идея приготовления домашней колбасы из свинины опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. По этой технологии для блюда нужно выбрать именно бедро или лопатку.

Ингредиенты:

2,5 кг свинины (бедро или лопатка)

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500 г сала

5 зубков чеснока

соль – по вкусу

натуральная оболочка

250-300 мл молока

специи: обязательно горчица в зернах, паприка, для мяса, для гриля, для шашлыка, чесночная соль

Способ приготовления:

1. Мясо и сало подморозить перед нарезкой. Нарезать все мелким кубиком.

2. Добавить соль, специи, чеснок и молоко, хорошо перемешать и дать промариноваться ночь.

3. Начинить натуральные оболочки фаршем, как вам удобно. Можно использовать обрезанное горлышко от пластиковой бутылки. Конечно, удобнее через мясорубку и специальную насадку.

4. Выпекать колбасу, налив в форму чашку воды. Колбасу нужно хорошо проколоть зубочисткой, чтобы не лопнула при выпекании.

5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов, перевернуть и печь еще 30 минут. Готовую колбаску охладить и порезать.

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