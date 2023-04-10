Домашняя колбаса на Пасху: из какого мяса приготовить
На Пасху чаще всего готовят именно домашнюю колбасу. Для блюда понадобится натуральная оболочка, которая после выпекания становится хрустящей. А для того, чтобы колбаса получилась сочной и мясной, лучше выбрать для начинки свинину.
Идея приготовления домашней колбасы из свинины опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. По этой технологии для блюда нужно выбрать именно бедро или лопатку.
Ингредиенты:
- 2,5 кг свинины (бедро или лопатка)
- 500 г сала
- 5 зубков чеснока
- соль – по вкусу
- натуральная оболочка
- 250-300 мл молока
- специи: обязательно горчица в зернах, паприка, для мяса, для гриля, для шашлыка, чесночная соль
Способ приготовления:
1. Мясо и сало подморозить перед нарезкой. Нарезать все мелким кубиком.
2. Добавить соль, специи, чеснок и молоко, хорошо перемешать и дать промариноваться ночь.
3. Начинить натуральные оболочки фаршем, как вам удобно. Можно использовать обрезанное горлышко от пластиковой бутылки. Конечно, удобнее через мясорубку и специальную насадку.
4. Выпекать колбасу, налив в форму чашку воды. Колбасу нужно хорошо проколоть зубочисткой, чтобы не лопнула при выпекании.
5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов, перевернуть и печь еще 30 минут. Готовую колбаску охладить и порезать.
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