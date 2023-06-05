Домашняя медовуха: рассказываем, как правильно приготовить вкусный, крепкий напиток
Медовуха – вкусный, крепкий напиток, который готовится очень просто из самых банальных ингредиентов –мед, хмель, вода и обязательно дрожжи. Самое важное при приготовлении напитка – настаивать его не меньше 2-3 недель.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной домашней медовухи, которую вы с легкостью сможете приготовить в домашних условиях.
Совет: для пикантного вкуса в напиток можно добавить корицу и сахар.
Ингредиенты:
- вода – 3,5 л
- мед – 460 г
- дрожжи – 20 г
- хмель – 10 г
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положите мед, добавьте воду, перемешайте.
2. Далее добавьте туда хмель и варите на маленьком огне 2 часа, периодически помешивая. После остудите полностью и процедите через марлю. Перелейте жидкость в стеклянную посуду.
3. Добавьте дрожжи, размешайте деревянной ложкой. Накройте специальной крышкой или резиновой перчаткой и оставить "бродить" в темном прохладном месте 2-3 недели. После снова тщательно процедите через марлю и разлейте в порционные бутылки с пробками, можно добавить сахар по вкусу.
Стоит отметить, что напиток можно настаивать и дольше, так он будет еще крепче.
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