Медовуха – вкусный, крепкий напиток, который готовится очень просто из самых банальных ингредиентов –мед, хмель, вода и обязательно дрожжи. Самое важное при приготовлении напитка – настаивать его не меньше 2-3 недель.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной домашней медовухи, которую вы с легкостью сможете приготовить в домашних условиях.

Совет: для пикантного вкуса в напиток можно добавить корицу и сахар.

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Ингредиенты:

вода – 3,5 л

мед – 460 г

дрожжи – 20 г

хмель – 10 г

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положите мед, добавьте воду, перемешайте.

2. Далее добавьте туда хмель и варите на маленьком огне 2 часа, периодически помешивая. После остудите полностью и процедите через марлю. Перелейте жидкость в стеклянную посуду.

3. Добавьте дрожжи, размешайте деревянной ложкой. Накройте специальной крышкой или резиновой перчаткой и оставить "бродить" в темном прохладном месте 2-3 недели. После снова тщательно процедите через марлю и разлейте в порционные бутылки с пробками, можно добавить сахар по вкусу.

Стоит отметить, что напиток можно настаивать и дольше, так он будет еще крепче.

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