Домашняя моцарелла за 30 минут: всего 2 ингредиента

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Домашняя моцарелла за 30 минут: всего 2 ингредиента

С моцареллой часто готовят салат или пиццу. Сделать такой сыр в домашних условиях очень просто, для этого понадобится всего 2 ингредиента и 30 минут вашего времени. Следуя рецепту, моцарелла получается волокнистой, упругой и хорошо плавится.

Фудблогер Екатерина Венгерская (katya.vengerska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней моцареллы из молока.

Рецепт моцареллы из молока

Ингредиенты:

  • домашнее молоко – 3 л
  • уксус 9% – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Молоко следует налить в кастрюлю и поставить на огонь. Нагреть до температуры 43 градуса, постоянно помешивая.

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Моцарелла из молока

2. Равномерно налить уксус, продолжая мешать. В процессе начнет отделяться сыворотка. Ее нужно забрать из кастрюли тогда, когда она начнет лепиться в один комок.

Моцарелла без сычужного фермента

3. Образованную грудку нужно хорошо сжать руками, чтобы выишла излишняя жидкость.

4. Сыворотка, где находился сыр, нужно нагреть до температуры 70 градусов.

Домашняя моцарелла

5. В горячую сыворотку погрузить сыр и разминать до тех пор, пока он не начнет растягиваться. Слепить в круг. Готово!

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