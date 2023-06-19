С моцареллой часто готовят салат или пиццу. Сделать такой сыр в домашних условиях очень просто, для этого понадобится всего 2 ингредиента и 30 минут вашего времени. Следуя рецепту, моцарелла получается волокнистой, упругой и хорошо плавится.

Фудблогер Екатерина Венгерская (katya.vengerska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней моцареллы из молока.

Ингредиенты:

домашнее молоко – 3 л

уксус 9% – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Молоко следует налить в кастрюлю и поставить на огонь. Нагреть до температуры 43 градуса, постоянно помешивая.

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2. Равномерно налить уксус, продолжая мешать. В процессе начнет отделяться сыворотка. Ее нужно забрать из кастрюли тогда, когда она начнет лепиться в один комок.

3. Образованную грудку нужно хорошо сжать руками, чтобы выишла излишняя жидкость.

4. Сыворотка, где находился сыр, нужно нагреть до температуры 70 градусов.

5. В горячую сыворотку погрузить сыр и разминать до тех пор, пока он не начнет растягиваться. Слепить в круг. Готово!

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