Домашняя моцарелла за 30 минут: всего 2 ингредиента
С моцареллой часто готовят салат или пиццу. Сделать такой сыр в домашних условиях очень просто, для этого понадобится всего 2 ингредиента и 30 минут вашего времени. Следуя рецепту, моцарелла получается волокнистой, упругой и хорошо плавится.
Фудблогер Екатерина Венгерская (katya.vengerska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней моцареллы из молока.
Ингредиенты:
- домашнее молоко – 3 л
- уксус 9% – 6 ст. л.
Способ приготовления:
1. Молоко следует налить в кастрюлю и поставить на огонь. Нагреть до температуры 43 градуса, постоянно помешивая.
2. Равномерно налить уксус, продолжая мешать. В процессе начнет отделяться сыворотка. Ее нужно забрать из кастрюли тогда, когда она начнет лепиться в один комок.
3. Образованную грудку нужно хорошо сжать руками, чтобы выишла излишняя жидкость.
4. Сыворотка, где находился сыр, нужно нагреть до температуры 70 градусов.
5. В горячую сыворотку погрузить сыр и разминать до тех пор, пока он не начнет растягиваться. Слепить в круг. Готово!
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