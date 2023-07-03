Нутелла – это густая шоколадная паста, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно ее делают из молока и растительного масла, дополняя любимыми орехами.

В одном из кулинарных блогов (sugaring.ostrog.solodkaledi) в Instagram был опубликован рецепт домашней нутеллы с орехами, которую вы приготовите за 15 минут.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл

масло растительное – 175 мл

сахар – 200 г

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какао – 3 ст. л.

ваниль

соль – щепотка

орехи (в рецепте фундук/миндаль) – 150 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно поджарить орехи до золотистого цвета. После этого измельчить в блендере до состояния крошки.

2. Отдельно смешать какао, сахар, молоко, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить погружным блендером до однородной массы.

3. Равномерно налить масло, продолжая взбивать.

4. К полученной массе добавить орехи, перемешать. Переложить нутеллу в контейнер или в банку, оставить в холодильнике для стабилизации. Готово!

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