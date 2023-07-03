Домашняя нутелла за 15 минут без варки: готовится из молока

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Домашняя нутелла за 15 минут без варки: готовится из молока

Нутелла – это густая шоколадная паста, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно ее делают из молока и растительного масла, дополняя любимыми орехами.

В одном из кулинарных блогов (sugaring.ostrog.solodkaledi) в Instagram был опубликован рецепт домашней нутеллы с орехами, которую вы приготовите за 15 минут.

Рецепт шоколадной нутеллы с орехами

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл
  • масло растительное – 175 мл
  • сахар – 200 г
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  • какао – 3 ст. л.
  • ваниль
  • соль – щепотка
  • орехи (в рецепте фундук/миндаль) – 150 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно поджарить орехи до золотистого цвета. После этого измельчить в блендере до состояния крошки.

Как приготовить нутеллу из молока и масла

2. Отдельно смешать какао, сахар, молоко, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить погружным блендером до однородной массы.

3. Равномерно налить масло, продолжая взбивать.

Шоколадная паста нутелла

4. К полученной массе добавить орехи, перемешать. Переложить нутеллу в контейнер или в банку, оставить в холодильнике для стабилизации. Готово!

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