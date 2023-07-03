Домашняя нутелла за 15 минут без варки: готовится из молока
Нутелла – это густая шоколадная паста, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно ее делают из молока и растительного масла, дополняя любимыми орехами.
В одном из кулинарных блогов (sugaring.ostrog.solodkaledi) в Instagram был опубликован рецепт домашней нутеллы с орехами, которую вы приготовите за 15 минут.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл
- масло растительное – 175 мл
- сахар – 200 г
- какао – 3 ст. л.
- ваниль
- соль – щепотка
- орехи (в рецепте фундук/миндаль) – 150 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно поджарить орехи до золотистого цвета. После этого измельчить в блендере до состояния крошки.
2. Отдельно смешать какао, сахар, молоко, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить погружным блендером до однородной массы.
3. Равномерно налить масло, продолжая взбивать.
4. К полученной массе добавить орехи, перемешать. Переложить нутеллу в контейнер или в банку, оставить в холодильнике для стабилизации. Готово!
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