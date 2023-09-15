Домашняя пицца – это очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Самое главное в приготовлении – сделать удачное тонкое и мягкое тесто: на молоке, воде, кефире, из сухих или свежих дрожжей, также можно без них.

Фудблогер Юлия Вилич (vilich_food_blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней пиццы, как в пиццерии.

Ингредиенты:

Тесто:

молоко – 120 мл

вода – 130 мл

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5 ст. л.

сухие дрожжи – 6 г

мука – 400 г

растительное масло – 25 мл

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Начинка:

томатное пюре\паста – 2-3 ст. л.

помидоры черри

грибы

консервированная кукуруза

твердый сыр – 100 г

моцарелла – 150 г

рукола

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно подогреть молоко до теплого состояния, добавить в него соль, сахар и дрожжи. Перемешать венчиком.

2. Добавить сразу всю муку и начать замешивать тесто. В процессе вымешивания налить растительное масло. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 45-50 минут.

3. Когда пройдет отведенное время взять большую половину теста, выложить на противень смазанный маслом и сформировать основу пиццы. Из данного количества теста выходит одна большая и малая пицца.

4. Основу пиццы смазать пюре или пастой, посыпать тертым сыром, выложить половинки помидоров, грибы и кукурузу. Сверху посыпать пиццу моцареллой.

5. Выпекать пиццу при температуре 200 градусов 10-11 минут. Приятного аппетита!

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