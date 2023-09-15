Идеальная домашняя пицца, как с пиццерии: тонкое тесто и хрустящие бортики

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Идеальная домашняя пицца, как с пиццерии: тонкое тесто и хрустящие бортики

Домашняя пицца – это очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Самое главное в приготовлении – сделать удачное тонкое и мягкое тесто: на молоке, воде, кефире, из сухих или свежих дрожжей, также можно без них.

Фудблогер Юлия Вилич (vilich_food_blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней пиццы, как в пиццерии.

Пицца на тонком тесте

Ингредиенты:

Тесто:

  • молоко – 120 мл
  • вода – 130 мл
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 0,5 ст. л.
  • сухие дрожжи – 6 г
  • мука – 400 г
  • растительное масло – 25 мл
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Начинка:

  • томатное пюре\паста – 2-3 ст. л.
  • помидоры черри
  • грибы
  • консервированная кукуруза
  • твердый сыр – 100 г
  • моцарелла – 150 г
  • рукола

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно подогреть молоко до теплого состояния, добавить в него соль, сахар и дрожжи. Перемешать венчиком.

Тонкое тесто на пиццу, как в пиццерии

2. Добавить сразу всю муку и начать замешивать тесто. В процессе вымешивания налить растительное масло. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 45-50 минут.

3. Когда пройдет отведенное время взять большую половину теста, выложить на противень смазанный маслом и сформировать основу пиццы. Из данного количества теста выходит одна большая и малая пицца.

Домашняя пицца без яиц

4. Основу пиццы смазать пюре или пастой, посыпать тертым сыром, выложить половинки помидоров, грибы и кукурузу. Сверху посыпать пиццу моцареллой.

5. Выпекать пиццу при температуре 200 градусов 10-11 минут. Приятного аппетита!

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