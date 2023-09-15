Идеальная домашняя пицца, как с пиццерии: тонкое тесто и хрустящие бортики
Домашняя пицца – это очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Самое главное в приготовлении – сделать удачное тонкое и мягкое тесто: на молоке, воде, кефире, из сухих или свежих дрожжей, также можно без них.
Фудблогер Юлия Вилич (vilich_food_blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней пиццы, как в пиццерии.
Ингредиенты:
Тесто:
- молоко – 120 мл
- вода – 130 мл
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 0,5 ст. л.
- сухие дрожжи – 6 г
- мука – 400 г
- растительное масло – 25 мл
Начинка:
- томатное пюре\паста – 2-3 ст. л.
- помидоры черри
- грибы
- консервированная кукуруза
- твердый сыр – 100 г
- моцарелла – 150 г
- рукола
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно подогреть молоко до теплого состояния, добавить в него соль, сахар и дрожжи. Перемешать венчиком.
2. Добавить сразу всю муку и начать замешивать тесто. В процессе вымешивания налить растительное масло. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 45-50 минут.
3. Когда пройдет отведенное время взять большую половину теста, выложить на противень смазанный маслом и сформировать основу пиццы. Из данного количества теста выходит одна большая и малая пицца.
4. Основу пиццы смазать пюре или пастой, посыпать тертым сыром, выложить половинки помидоров, грибы и кукурузу. Сверху посыпать пиццу моцареллой.
5. Выпекать пиццу при температуре 200 градусов 10-11 минут. Приятного аппетита!
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