Домашняя пицца на тонком тесте: как правильно приготовить вкусное блюдо
Пиццу любят практически все, так как это простое, но вкусное блюдо, которое можно готовить из готового теста, а также из лаваша и овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы, основа которой – дрожжевое тесто, которое всегда получится удачным и пышным.
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг.
- Дрожжи – 10
- Соль – 18 г
- Масло оливковое – 75 г
- Вода – 550 г
Соус:
- Томаты консервированные – 400 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 3 ч. л.
- Оливковое масло – 1-2 ст. л.
Начинка на 1 пиццу:
- Соус – 70 грамм
- Сыр (моцарелла, или моцарелла и другой сыр 50/50) – 150 г
- Пармезан
Дополнительно:
- Для первой – салями, синий лук, оливки грилированные
- Для второй – тунец, сыр с плесенью
Способ приготовления:
1. Муку просейте, добавьте дрожжи, влейте воду, оливковое масло и соль. Накройте полотенцем на 15 минут.
2. Сформируйте шарики, накройте и оставьте на 1 час.
3. Соус: смешайте все ингредиенты.
4. Порежьте все для начинки.
5. Из готового теста раскатайте пласт, сверху смажьте соусом, выложите колбасу, лук, оливки и присыпьте сыром.
6. Выпекайте пиццу 10-16 минут при 200 С.
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