Пиццу любят практически все, так как это простое, но вкусное блюдо, которое можно готовить из готового теста, а также из лаваша и овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы, основа которой – дрожжевое тесто, которое всегда получится удачным и пышным.

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Ингредиенты:

Мука – 1 кг.

Дрожжи – 10

Соль – 18 г

Масло оливковое – 75 г

Вода – 550 г

Соус:

Томаты консервированные – 400 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 3 ч. л.

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Начинка на 1 пиццу:

Соус – 70 грамм

Сыр (моцарелла, или моцарелла и другой сыр 50/50) – 150 г

Пармезан

Дополнительно:

Для первой – салями, синий лук, оливки грилированные

Для второй – тунец, сыр с плесенью

Способ приготовления:

1. Муку просейте, добавьте дрожжи, влейте воду, оливковое масло и соль. Накройте полотенцем на 15 минут.

2. Сформируйте шарики, накройте и оставьте на 1 час.

3. Соус: смешайте все ингредиенты.

4. Порежьте все для начинки.

5. Из готового теста раскатайте пласт, сверху смажьте соусом, выложите колбасу, лук, оливки и присыпьте сыром.

6. Выпекайте пиццу 10-16 минут при 200 С.

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