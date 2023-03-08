Домашняя пицца на тонком тесте: как правильно приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,4 т.
Домашняя пицца

Пиццу любят практически все, так как это простое, но вкусное блюдо, которое можно готовить из готового теста, а также из лаваша и овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. 

Из чего приготовить вкусную пиццу

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы, основа которой – дрожжевое тесто, которое всегда получится удачным и пышным. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг.
  • Дрожжи – 10 
  • Соль – 18 г
  • Масло оливковое – 75 г
  • Вода – 550 г

Соус:

  • Томаты консервированные – 400 г
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Сахар – 3 ч. л. 
  • Оливковое масло – 1-2 ст. л. 

Начинка на 1 пиццу:

  • Соус – 70 грамм
  • Сыр (моцарелла, или моцарелла и другой сыр 50/50) – 150 г
  • Пармезан

Дополнительно:

  • Для первой – салями, синий лук, оливки грилированные
  • Для второй – тунец, сыр с плесенью 

Способ приготовления:

1. Муку просейте, добавьте дрожжи, влейте воду, оливковое масло и соль. Накройте полотенцем на 15 минут. 

Приготовление теста

2. Сформируйте шарики, накройте и оставьте на 1 час.

Приготовление пиццы

3. Соус: смешайте все ингредиенты. 

Соус для пиццы

4. Порежьте все для начинки. 

Пицца с колбасой

5. Из готового теста раскатайте пласт, сверху смажьте соусом, выложите колбасу, лук, оливки и присыпьте сыром.

Домашняя пицца

6. Выпекайте пиццу 10-16 минут при 200 С. 

Готовая пицца

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