Домашняя пицца – это очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Самое главное в приготовлении – сделать удачное тесто: на молоке, воде, кефире, с дрожжами или без. В то же время, начинка может быть любой.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней пиццы на тонком тесте, в основе которого нет дрожжей.

Ингредиенты:

мука – 300 г

кефир – 200 мл

масло растительное – 4 ст. л.

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разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1\2 ч. л.

Начинка может быть любой по вашему вкусу.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно сначала добавить в кефир масло, соль и разрыхлитель.

2. В глубокую миску просеять муку. Налить в него кефир. Замесите эластичное тесто, оно не должно прилипать к рукам. В готовом виде оставить его на 20 минут, чтобы отдохнуло.

3. Между тем, подготовить все ингредиенты для начинки. В рецепте используется томатный соус, колбаса и сыр

4. Готовое тесто раскатать на пергаменте. Смазать соусом и выложить начинку.

5. Запекать пиццу при температуре 180 градусов 20 минут. Готово!

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