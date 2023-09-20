Домашняя диетическая шаурма за 20 минут: рецепт сытного блюда на перекус
Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое очень легко приготовить дома. Для того чтобы она была сочная, следует выбрать подходящее мясо для начинки: курятину или индюка. Также следует дополнить блюдо удачным соусом.
Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом легкой и диетической шармы с мясом.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт
- пекинская капуста – 80 г
- помидоры – 60 г
- индюшиное филе – 600 г
- масло растительное – 12 г
- йогурт – 2 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- соль, перец
- паприка
- специи к курице
- чеснок – 2 зубчика
Соус:
- майонез – 3 ст. л.
- йогурт – 3 ст. л.
- соль
- мед – 1 ч. л.
- чеснок – 2 зубчика
- лимонный сок
Маринование лука:
- лук – 70 г
- уксус – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала порезать лук, замариновать с уксусом, сахаром и кипятком. Оставить на 15 минут.
2. Далее нужно порезать мясо, добавить к нему йогурт, масло, лимонный сок, выжать чеснок, соль, перец, паприку, специи к курице. Все перемешать и обжарить на среднем огне по 5-7 минут с обеих сторон до золотистости.
3. Для приготовления соуса смешать йогурт, майонез, мед, лимонный сок, чеснок и соль.
4. На этом этапе нужно смазать лист лаваша соусом, выложить пекинскую капусту, мясо, помидоры, лук, снова полить все соусом и сформировать шаурму. Обжарить на гриле или сковороде. Приятного аппетита!
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