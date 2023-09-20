Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое очень легко приготовить дома. Для того чтобы она была сочная, следует выбрать подходящее мясо для начинки: курятину или индюка. Также следует дополнить блюдо удачным соусом.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом легкой и диетической шармы с мясом.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт

пекинская капуста – 80 г

помидоры – 60 г

индюшиное филе – 600 г

масло растительное – 12 г

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йогурт – 2 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль, перец

паприка

специи к курице

чеснок – 2 зубчика

Соус:

майонез – 3 ст. л.

йогурт – 3 ст. л.

соль

мед – 1 ч. л.

чеснок – 2 зубчика

лимонный сок

Маринование лука:

лук – 70 г

уксус – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала порезать лук, замариновать с уксусом, сахаром и кипятком. Оставить на 15 минут.

2. Далее нужно порезать мясо, добавить к нему йогурт, масло, лимонный сок, выжать чеснок, соль, перец, паприку, специи к курице. Все перемешать и обжарить на среднем огне по 5-7 минут с обеих сторон до золотистости.

3. Для приготовления соуса смешать йогурт, майонез, мед, лимонный сок, чеснок и соль.

4. На этом этапе нужно смазать лист лаваша соусом, выложить пекинскую капусту, мясо, помидоры, лук, снова полить все соусом и сформировать шаурму. Обжарить на гриле или сковороде. Приятного аппетита!

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