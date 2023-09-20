Домашняя диетическая шаурма за 20 минут: рецепт сытного блюда на перекус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Домашняя диетическая шаурма за 20 минут: рецепт сытного блюда на перекус

Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое очень легко приготовить дома. Для того чтобы она была сочная, следует выбрать подходящее мясо для начинки: курятину или индюка. Также следует дополнить блюдо удачным соусом.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом легкой и диетической шармы с мясом.

Диетическая шаурма

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт
  • пекинская капуста – 80 г
  • помидоры – 60 г
  • индюшиное филе – 600 г
  • масло растительное – 12 г
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  • йогурт – 2 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • соль, перец
  • паприка
  • специи к курице
  • чеснок – 2 зубчика

Соус:

  • майонез – 3 ст. л.
  • йогурт – 3 ст. л.
  • соль
  • мед – 1 ч. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • лимонный сок

Маринование лука:

  • лук – 70 г
  • уксус – 1 ст. л.
  • сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала порезать лук, замариновать с уксусом, сахаром и кипятком. Оставить на 15 минут.

Шаурма рецепт на украинском

2. Далее нужно порезать мясо, добавить к нему йогурт, масло, лимонный сок, выжать чеснок, соль, перец, паприку, специи к курице. Все перемешать и обжарить на среднем огне по 5-7 минут с обеих сторон до золотистости.

3. Для приготовления соуса смешать йогурт, майонез, мед, лимонный сок, чеснок и соль.

Шаурма без майонеза

4. На этом этапе нужно смазать лист лаваша соусом, выложить пекинскую капусту, мясо, помидоры, лук, снова полить все соусом и сформировать шаурму. Обжарить на гриле или сковороде. Приятного аппетита!

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