Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента
Перед вкусом тягучей соленой карамели не могут устоять многие. Она может быть самостоятельным десертом или же дополнением к уже готовым блюдам. А приготовить такую вкусность в домашних условиях очень просто – понадобится всего 4 компонента.
Идея приготовления домашней соленой карамели опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 220 г сахара
- 150 г сливок 33%
- 80 г сливочного масла
- 2 г соли
Способ приготовления:
1. В кастрюлю с толстым дном насыпать сахар.
2. Его нужно растопить без помешиваний ложкой. Для этого переворачивайте кастрюлю с боку на бок.
3. Когда сахар станет янтарного цвета – налить горячие сливки и положить сливочное масло.
4. В конце добавить немного соли.
5. Перелить еще горячую карамель в стеклянную банку.
6. Карамель станет тягучей после охлаждения.
7. Если у вас нет 33% сливок, используйте жирное молоко. Карамель не будет такой густой, но все равно будет вкусной.
8. В такую карамель можно добавить арахис, если будете брать соленый, не добавляйте соль в самую карамель.
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