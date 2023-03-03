Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента

Перед вкусом тягучей соленой карамели не могут устоять многие. Она может быть самостоятельным десертом или же дополнением к уже готовым блюдам. А приготовить такую вкусность в домашних условиях очень просто – понадобится всего 4 компонента.

Идея приготовления домашней соленой карамели опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram.

Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента

Ингредиенты:

  • 220 г сахара
  • 150 г сливок 33%
  • 80 г сливочного масла
  • 2 г соли

Способ приготовления:

Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента
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1. В кастрюлю с толстым дном насыпать сахар.

2. Его нужно растопить без помешиваний ложкой. Для этого переворачивайте кастрюлю с боку на бок.

Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента

3. Когда сахар станет янтарного цвета – налить горячие сливки и положить сливочное масло.

4. В конце добавить немного соли.

Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента

5. Перелить еще горячую карамель в стеклянную банку.

6. Карамель станет тягучей после охлаждения.

Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента

7. Если у вас нет 33% сливок, используйте жирное молоко. Карамель не будет такой густой, но все равно будет вкусной.

Домашняя соленая карамель: понадобится всего 4 компонента

8. В такую карамель можно добавить арахис, если будете брать соленый, не добавляйте соль в самую карамель.

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