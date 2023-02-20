Домашняя солянка с 4 видами мяса: как вкусно и быстро приготовить блюдо для обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт солянки

Солянка – очень сытное, наваристое и вкусно блюдо, основа которого – несколько видов мяса, оливки, лимон, морковь, лук и специи. Подавать блюдо лучше всего горячим, со сметаной и зеленью. 

Домашняя солянка

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной, домашней солянки с солеными огурцами, мясом и маслинами. 

Рецепт солянки
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Ингредиенты:

  • кипяток – 1,5 л
  • охотничьи колбаски – 200 г
  • копченное куриное филе – 200 г
  • балык – 200 г
  • телятина отварная – 200 г
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • лук – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • соленые огурцы – 30-4 шт.
  • соль, перец, паприка – по вкусу

Для подачи:

  • маслины
  • лимон
  • сметана
  • зелень

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте масло и обжарьте нарезанный кубиком лук до золотистости. Добавьте томатную пасту и готовьте 2-3 минуты.

Морковь и лук для солянки

2. Соленые огурцы нарежьте кубиком, добавьте в кастрюлю и тушите несколько минут.

Солянка с огурцами 

3. Порежьте все мясные продукты кубиком, переложите также в кастрюлю и тушите еще 2-3 минуты, постоянно помешивая.

Мясо для блюда

4. Залейте крутым кипятком и варите на маленьком огне примерно 10 минут. В конце добавьте соль, перец, паприку, перемешайте, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 10 минут настояться.

Как приготовить вкусную наваристую солянку

Подавайте со сметаной, маслинами, лимоном и зеленью.

Готовая солянка

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