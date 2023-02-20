Домашняя солянка с 4 видами мяса: как вкусно и быстро приготовить блюдо для обеда
Солянка – очень сытное, наваристое и вкусно блюдо, основа которого – несколько видов мяса, оливки, лимон, морковь, лук и специи. Подавать блюдо лучше всего горячим, со сметаной и зеленью.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной, домашней солянки с солеными огурцами, мясом и маслинами.
Ингредиенты:
- кипяток – 1,5 л
- охотничьи колбаски – 200 г
- копченное куриное филе – 200 г
- балык – 200 г
- телятина отварная – 200 г
- растительное масло – 2 ст. л.
- лук – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- соленые огурцы – 30-4 шт.
- соль, перец, паприка – по вкусу
Для подачи:
- маслины
- лимон
- сметана
- зелень
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налейте масло и обжарьте нарезанный кубиком лук до золотистости. Добавьте томатную пасту и готовьте 2-3 минуты.
2. Соленые огурцы нарежьте кубиком, добавьте в кастрюлю и тушите несколько минут.
3. Порежьте все мясные продукты кубиком, переложите также в кастрюлю и тушите еще 2-3 минуты, постоянно помешивая.
4. Залейте крутым кипятком и варите на маленьком огне примерно 10 минут. В конце добавьте соль, перец, паприку, перемешайте, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 10 минут настояться.
Подавайте со сметаной, маслинами, лимоном и зеленью.
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