Солянка – очень сытное, наваристое и вкусно блюдо, основа которого – несколько видов мяса, оливки, лимон, морковь, лук и специи. Подавать блюдо лучше всего горячим, со сметаной и зеленью.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной, домашней солянки с солеными огурцами, мясом и маслинами.

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Ингредиенты:

кипяток – 1,5 л

охотничьи колбаски – 200 г

копченное куриное филе – 200 г

балык – 200 г

телятина отварная – 200 г

растительное масло – 2 ст. л.

лук – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

соленые огурцы – 30-4 шт.

соль, перец, паприка – по вкусу

Для подачи:

маслины

лимон

сметана

зелень

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте масло и обжарьте нарезанный кубиком лук до золотистости. Добавьте томатную пасту и готовьте 2-3 минуты.

2. Соленые огурцы нарежьте кубиком, добавьте в кастрюлю и тушите несколько минут.

3. Порежьте все мясные продукты кубиком, переложите также в кастрюлю и тушите еще 2-3 минуты, постоянно помешивая.

4. Залейте крутым кипятком и варите на маленьком огне примерно 10 минут. В конце добавьте соль, перец, паприку, перемешайте, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 10 минут настояться.

Подавайте со сметаной, маслинами, лимоном и зеленью.

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